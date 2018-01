Let sporvogn

BMINTERN BMINTERN - Lars R Møller

Lokalpolitikere i hele Europa og ikke mindst i Danmark er vildt begejstret for letbaner. Aarhus var som bekendt først på trods af lidt knas med tilladelserne. En letbane er i princippet en lang bus, der kører på skinner, og ifølge trafikforsker Niels Melchior ved Aalborg Universitet er politikernes begejstring for skinner ret uforståelig. Det er langt billigere at lave en såkaldt BRT-løsning, som er en slags lang luksusbus, der kører i sin egen bane, men politikerne vil altså have skinner. Groft sagt kan heldigvis kaste lidt lys over sagen. Årsagen er, at vores nuværende politikere er så unge, at de tror, at de selv har fundet på ideen. Ingen bør derfor sammenligne en letbane med en sporvogn, det vil ødelægge illusionen, da de jo blev nedlagt for mange år siden.