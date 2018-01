Lad os alle samle

BMINTERN - Hans Hauge

Mette Frederiksen (S) har ladet høre fra sig. Så hun er der endnu. Hun har fået et eller andet kommunikationsfirma til at lave et slogan, som man kan se i det offentlige rum, og som lyder: »Lad os samle Danmark«. Gad vide hvem »os« er? Mette Frederiksen? Eller menes der, at Socialdemokraterne skal samle Danmark? Hvad med dem, der ikke vil samle sammen med dem? Hvis man siger »Lad os samle Danmark« tænkes der på frimærker. At samle Danmark kan også få én til at tænke på legoklodser eller puslespil. Nu tænker Socialdemokraterne nok mest på klæbrige fællesskaber, der kan klistre os sammen. De vil homogenisere os. Den slags hed i gamle dage nationalisme, hvad mon det hedder i dag?