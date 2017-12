BMINTERN - Hans Hauge

Det er sjældent, man diskuterer malerkunst i Deadline. Det gjorde de heller ikke forleden. De tre, som Krause-Kjær forlegent forsøgte at få en samtale i gang med om Balthus omstridte maleri på Metropolitan Museum of Art. Der var ingen af dem, der var kunsthistorikere, så det er vel ikke underligt, at de ikke talte om kunst. De havde selvfremstillende undladt at knappe skjortebluserne, så de efterlignede Enhedslistens Christian Juhl. Det var nok bevidst. Hvorfor snakkede de ikke om kunst? Fordi de kun er optaget af maleres køn og moral og ikke deres malerier. De mener, at kunstnere maler med kønsorganerne. Et kunstværk er ikke en afbildning af virkeligheden, men af anden kunst. Derfor er der ikke en 12-årig pige på det maleri, de er så sure over. De tre debattører lever i tiden, før kunst og moral blev adskilt. Altså før romantikken.