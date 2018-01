Kabylske strukturer

BMINTERN - Hans Hauge

»Kvinder har fået stemmeret… i vores privilegerede del af verden.« Sådan indleder Pernille Rübner-Petersen en kronik i Politiken. Hun er cand.mag. i ikke kun moderne kultur, men også i kulturformidling. Kronikken er derfor nok et eksempel på formidling af moderne kultur. Hvem fik kvinderne mon denne ret af? Det tør vi slet ikke nævne. Kvinderne blev, siger Rübner-Petersen, »subjekter«. Men hvad har privilegier, stemmeret og subjektstatus hjulpet? Ingenting. Den privilegerede verden er ifølge en bog, som Rübner-Petersen nok læste på studiet, ligesom et »kabylsk patriarkalsk samfund«. Kabyler er et berbisk folk, der bor i Algeriet (som var på franskmændenes side i sin tid). Vores privilegerede verden er faktisk endnu mere »perverteret« end det kabylske. At tænke sig: Det er blevet værre. Det siger de moderne kulurformidlere, så det må jo være sandt. Videnskabeligt set.