I den vi(l)de verden

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

I DR går der for tiden en serie om otte danskere, som skal klare sig selv i naturen i Nordnorge. I udgangspunktet er de meget positive. Deres holdning til naturen er nærmest rousseausk. De bilder sig også ind at kende naturen vældig godt. Men allerede i de første dage fjernes illusionerne, når de våde, sultne og myggeplagede finder ud af, at naturen ikke kun er god, og at deres viden om naturen er tynd. På samme måde er det ofte med danskernes forhold til det globale. Mange danskere har et romantisk forhold til alt det globale, som de bilder sig ind at være vidende om og sagtens at kunne klare sig i på det tillærte Denglish. Det gælder mange gange lige indtil, at de får det virkelig prøvet af, og hvor de største globalister viser sig at være de værste hjemmefødninge.