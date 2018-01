Hvem byggede USA?

De hvide har bygget USA. Det mener folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti.

»Andelen af hvide, altså angelsaksere, i USA har altid været meget høj,« erklærede DFeren i Debatten på DR2. Var tyskere, irere, polakker, italienere og jøder ikke også med? Var der ikke også franskmænd, skandinaver – og du almægtige – ligefrem slaver fra Afrika?

Kenneth Kristensen Berths interesse for hvidhed kan jo skyldes, at han selv er en smule bleg. Men måske skulle han alligevel overveje, om USAs storhed skyldes landets liberale politiske institutioner frem for dets etniciteter? Og USAs racer? Man må være lidt galt afmarcheret for at tildele dem en rolle.