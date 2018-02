Hen til kommoden

Medierne er ved at gå amok over den største oprustning i Danmark siden Den Kolde Krig. Som det besindige og sagtmodige bidrag i debatten bliver Groft sagt nødt til at dæmpe de euforiske toner. Ved det forsvarsforlig, der blev implementeret i 2010, sparede den socialdemokratisk ledede regering 15 pct. på forsvarsbudgettet. Dette er ikke en kritik af de røde. Ideen var nemlig undfanget af blå blok året før, så man kan sige, at der var bred parlamentarisk støtte til at spare en stor del af budgettet.

At man så går amok i begejstring over at forøge budgettet med 20 pct. virker lidt historieløst. Især fordi den helt store tilgang af midler først sker i 2023. Så undskyld at Groft sagt ikke deltager i euforien.