Frisæt kongen og nedlæg kirken

BMINTERN - Hans Hauge

Sune G. Æbelø hader folkekirken, og så er han chef i Det Obelske Familiefond. Gad vide om den så aldrig giver penge til kirkelige formål?

Folkekirken har af staten ifølge Æbeløs »analyse« fået en ret til at være intolerant og ekskluderende. Føj da. Han synes, at kirken skal stå frit, så den kan udtale sig politisk. For så må den godt bekæmpe bøsser. Dermed er den jo ikke under statskontrol. Det kan den dog kun, hvis Grundloven ændres. Lad os lige gøre det.

Æbelø vil også frisætte kongen. Han skal have lov til at være mormon eller sunnimuslim. Æbelø er journalist. Det mærker man på hans innovative sprogbrug. For er det ikke lårklaskende morsomt at sige, at hvis man ikke kan lide lugten i »oblatbageriet«, kan man finde en kirke med en ikke-fundamentalistisk præst? Der er gået en stand-up komiker tabt i Æbelø.