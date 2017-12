Forringet uddannelse

BMINTERN BMINTERN - Lars R Møller

Groft sagt glæder sig over, at astrofysikeren Anja C. Andersen er blevet »professor i offentlighedens forståelse for videnskab«. Hun har altid været klar i mælet og det er hun endnu. Hun er bekymret over den politiske strømning herhjemme, der går på, at det er OK at skære i uddannelserne. For første gang i Danmarks 200 år lange skolehistorie har man besluttet, at næste generation ikke skal uddannes lige så godt som den nuværende. Groft sagt kan trøste med, at det ikke kun gælder skolerne. Forsvarsministeren agter at nedlægge den systematiske uddannelse af forsvarets ledere og indføre et princip om sidemandsoplæring m/k. Måske kan man også bruge det i folkeskolen.