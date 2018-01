Fait accompli

BMINTERN - Eva Agnete Selsing

Nordsjællands Politi går foran. Der mangler ikke meget, før politireformen af 2006 når sit mål: at fjerne det lokale beredskab, så der kan frigøres midler til at understøtte et voksende fedtlag af jurister og bureaukrater i ordensmagtens top. I denne ånd har Nordsjællands Politi varslet, at man vil fjerne udrykninger fra Helsingør og Frederikssund.

Det har medført kritik og frygt for konsekvenserne af manglende lokalt beredskab. Deriblandt Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K), som tager en pause fra relativeringen af ghettoproblemerne i sin kommune, og udtrykker ærgrelse ved planerne.

Men fadderne til reformen kan ikke ånde lettet op endnu. Først når politiet er helt væk fra gaden, og alle penge går til politidirektørbonusser og multikulturalistiske jurister, er målet nået.