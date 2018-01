Dynekongens flugt

BMINTERN - Edith Thingstrup

Dynekongen Lars Larsen revser såkaldte skatteflygtninge. »Jeg føler, at de er nogle forrædere, de der tjener en masse penge i Danmark og så stikker af til udlandet,« forklarer Larsen til BT. Hvem kunne dog ønske at flygte fra landet, hvor man er pakket ind i vat, undskyld, billige dyner? Dyne-Larsen vil ikke nævne konkrete erhvervsfolk, for så kunne han risikere at blive sat på plads. Det er lettere at moralisere i ubestemt, dyneagtig form. »Danmark har givet dem det hele, og så vil de ikke betale skat,« siger Larsen. Har Danmark givet Larsen det hele? Skal Danmark så have lov til at tage det hele fra Larsen? Måske ønsker dynekongen os tilbage til stavnsbåndets tid. Eller måske til dengang, da de østtyske kommunister byggede en mur, så »forræderne« ikke kunne flygte fra DDR, der havde givet dem alt. Muren skulle holde de produktive, undskyld, asociale, indespærret. Og den mur var ikke lavet af dyner.