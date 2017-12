DI for lighed

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

DIs administrerende direktør, Karsten Dybvad, fremhæver i et interview med Ræson, at »Danmark har en velstand på niveau med USAs, men en fordeling blandt de mest lige i verden«. Det sidste, må vi forstå, er rigtig godt. At repræsentanten for toppen af dansk erhvervsliv gør sig til fortaler for en af de mest lige fordelinger af velstanden i verden er vist noget nyt. Groft sagt går ud fra, at Dybvad tager dette nye indsatsområde op på det næste bestyrelsesmøde i DI. Her kan han så passende opfordre de danske CEOs (inklusive ham selv) til at gå ned i løn og lægge eventuelle bonusordninger på hylden. Altsammen selvfølgelig i ligheden navn. Man må tage sig selv på ordet. For det er vel ikke blot vellydende ligheds-snak, som Dybvad var ude med?