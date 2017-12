Den stille magt

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

En politiker sagde engang, at man kan få utroligt mange ting igennem på Christiansborg, hvis man blot lader andre tage æren herfor. Der er efter alt at dømme tale om et almenmenneskeligt fænomen. Det interessante er også, at man sikkert kan slutte modsætningsvis. Hvis man hele tiden hævder at have patent på resultater på et felt, er der meget få andre, som vil bakke én op. Se blot på, hvordan visse personer i Liberal Alliance tilsyneladende tror, at politisk magt ligger i lydstyrken, hvormed man skriger ud over markerne, at man vil sælge det stykke vildt, man endnu ikke har skudt. Groft sagt gætter på, at denne tro sandsynligvis er kontraproduktiv. Måske havde vi derfor allerede nu haft flere skattelettelser, hvis ikke LA gang på gang havde udtrykt eneretten til emnet med 100 decibel.