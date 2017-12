BMINTERN - Eva Agnete Selsing

De udsatte skal også have det rart. Måske derfor har Folketinget netop vedtaget en lønstigning til landets borgmestre på svimlende 30 procent. Det manglede da også bare efter det udmarvende kommunalvalg og sådan. Det skal heller ikke hedde sig, at borgmestertjansen er sådan en let en, hvor man får alt betalt og har ansatte til det sure arbejde. Nej, det er en smuk og varm gestus her i den søde juletid, som vi er sikre på, at de hjemløse, de ældre med daggamle bleer, børnene med uhumske skoletoiletter og de andre forkælelser kun støtter. Glædelig borgmestersul!