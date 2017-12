2200 Saurons Tårn

BMINTERN - Eva Agnete Selsing

Nørrebro Station er et af landets ubehageligste steder. Men ikke alle er klar over det – og måske af den grund har lokalpolitikerne bestilt opførelsen af et 100 meter højt tårn lige ved stationen. Udseendet er den sædvanlige Tetris-stil, uden charme, varme eller andet som kunne afsløre, at der bygges til mennesker. Hvilket passer fortrinligt til området og vil understrege gyserfilmsstemningen noget så fint.

Man ønsker næsten, at de går hele vejen og simpelthen bestiller tårnet i en sort udgave. Eventuelt udsmykket med guldringe eller horcruxer. Bøh!