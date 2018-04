Zuckerberg påtager sig ansvaret for Facebook-skandale

Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, påtager sig i den skriftlige erklæring, der danner grundlag for hans vidneudsagn de kommende dage i Kongressen, ansvaret for misbrug af brugernes data.

»Det står klart nu, at vi ikke gjorde nok for at forhindre, at disse værktøjer blev brugt til skade.«

»Det var min fejl, og jeg undskylder. Jeg startede Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker, står der i erklæringen.«

Den er offentliggjort, inden Zuckerberg tirsdag vidner for Senatet og onsdag for Repræsentanternes Hus om selskabets rolle i en skandale, der handler om databeskyttelse.