Zuckerberg: Facebook har »begået fejltagelser« med Cambridge Analytica

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, siger, at selskabet har »begået fejltagelser« med Cambridge Analytica.

Facebook vil undersøge alle apps, som før 2014 havde adgang til store mængder data, lover han.

Regeringer rundt om i verden har krævet en forklaring, efter at det er afsløret, hvordan det lykkedes Cambridge Analytica at stjæle data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

Det skete i forbindelse med den amerikanske valgkamp i 2016 for at hjælpe Donald Trump med at blive præsident.

Afsløringen i New York Times og britiske The Observer i weekenden har fået kursen på Facebooks aktier til at falde brat.