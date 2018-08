Zimbabwes regeringsparti vinder flertal i parlamentet

Zimbabwes regeringsparti, Zanu-PF, med 75-årige Emmerson Mnangagwa i spidsen har vundet flest pladser i parlamentet ved mandagens præsident- og parlamentsvalg.

Det oplyser landets valgkommission onsdag morgen.

Zanu-PF står indtil videre til at få 109 pladser, mens oppositionspartiet Bevægelse for Demokratiske Forandringer (MDC) står til 41.

58 sæder mangler fortsat at blive bekendtgjort.

Ved mandagens valg kunne 5,6 millioner zimbabwere vælge en ny præsident samt 210 nye medlemmer til landets parlament og flere end 9000 medlemmer af lokale råd.

Der foreligger endnu intet resultat af stemmeoptællingen i kampen om præsidentposten.

Her kæmper Emmerson Mnangagwa mod den 35 år yngre Nelson Chamisa, der er leder af MDC.

Den 40-årige præst og advokat Nelson Chamisa var allerede tirsdag ude at erklære sig som vinder af valget.

- Vi afventer, at Zimbabwes Valgkommission (ZEC) udfører dens forfatningsmæssige pligt og offentliggør folkets valgresultat. Vi er klar til at danne den næste regering, skrev han på Twitter.

Indtil videre er der dog ingen officielle tal, der understøtter hans påstand.

Det endelige resultat ventes senest på lørdag.

Præsident- og parlamentsvalget er det første, efter at Zimbabwes leder gennem 37 år, Robert Mugabe, blev afsat af militæret sidste år.

Emmerson Mnangagwa, der tog over efter Mugabes fald, betragtes som favorit, men de seneste meningsmålinger op til valget viste tæt løb mellem ham og Nelson Chamisa.

Hvis ingen af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater med flest stemmer ud i en anden valgrunde den 8. september.

Ifølge landets valgkommission endte valgdeltagelsen på omkring 75 procent.

Læs her mere om landet og om præsident- og parlamentsvalget * Der var 23 kandidater til præsidentvalget. * Får ingen kandidat over 50 procent af stemmerne, er der en anden valgrunde for de to kandidater med flest stemmer. * 55 partier stiller op til parlamentsvalget. * Både præsident og parlamentarikere sidder i fem år. * Godt 5,6 millioner af Zimbabwes 13,8 millioner indbyggere var registreret som vælgere. * Landet er ni gange større end Danmark med et areal på 390.757 kvadratkilometer. * 75 procent af indbyggerne er protestanter, og 13 procent er katolikker eller andre kristne. Resten er muslimer eller andet. * Zimbabwe er en tidligere britisk koloni. * Landet hed tidligere Rhodesia efter kolonisatoren Cecil Rhodes. * Zimbabwe blev erklæret uafhængigt af Storbritannien i 1965 og blev herefter ledet af et hvidt styre. * I 1970'erne førte sorte partisanbevægelser krig mod det hvide styre. * I 1980 blev republikken Zimbabwe udråbt med Robert Mugabe som premierminister. Fra 1987 var han præsident. * Omkring år 2000 besatte tusindvis af krigsveteraner farme, der var ejet af hvide. Besætterne var støttet af regeringen. * I november 2017 blev Mugabe væltet ved et militærkup, og Emmerson Mnangagwa blev Zimbabwes nye præsident. Kilder: BBC og CIA - The World Factbook. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/Reuters