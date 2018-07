Zimbabwe går til valg uden Mugabe for første gang siden 1980

Harare. For første gang siden Robert Mugabe blev afsat, går vælgerne i Zimbabwe mandag til valg.

Robert Mugabe blev væltet ved et militærkup i november i fjor. Indtil da havde han styret Zimbabwe med hård hånd siden uafhængigheden i 1980. Først som premierminister og siden som præsident.

Vælgerne har 23 kandidater at vælge imellem til præsidentvalget - og 55 partier til parlamentsvalget - men i realiteten er det kun to præsidentkandidater, der har en chance, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den ene er 75-årige Emmerson Mnangagwa, der blev præsident efter Mugabes afgang. Mugabe havde ellers fyret ham som sin vicepræsident. Det blev set som et forsøg på at sætte Grace, Mugabes kone, ind i præsidentembedet, men militæret greb ind og satte parret i husarrest.

Mnangagwa har i hele sin politiske karriere tilhørt Mugabes parti, Zanu-PF, der har kørt Zimbabwes tidligere gode økonomi i sænk. Men han har alligevel god opbakning, fordi han regnes for den person, der afsatte den forhadte Mugabe-familie, ligesom at han har lovet nye og økonomisk bedre tider.

Nelson Chamisa er den anden kandidat. Han er 40 år og leder af oppositionspartiet Bevægelse for Demokratiske Forandringer (MDC).

Han er advokat og kristen præst, og som Mnangagwa holder han velbesøgte vælgermøder.

Nelson Chamisa håber at blive Zimbabwes yngste statsoverhoved.

Meningsmålinger viser, at de to kandidater ligger i spidsen med Mnangagwa en anelse foran. Hvis ingen kandidat vinder mere end halvdelen af stemmerne mandag, skal valget afgøres i en anden runde 8. september.

Mugabe afviste søndag, at han vil stemme på Emmerson Mnangagwa fra sit eget parti, Zanu-PF.

»Jeg vil ikke stemme på dem, der har taget magten på ulovlig vis,« sagde Mugabe på en pressekonference ifølge nyhedsbureauet AFP.

En historie med politisk motiverede forfølgelser og tortur lurer i baghovedet hos borgerne i Zimbabwe, når de mandag går til valg for at vælge deres præsident og medlemmerne af landets parlament.

Valget tegner til at blive mere åbent og fredeligt end tidligere, men alligevel er der frygt for snyd og uro i forbindelse.

Det fortæller Natasja Vestmø, der er aktivist i organisationen Afrika Kontakt og udsendt som valgobservatør i Zimbabwe for Nordic Centre for Local Democracy and Election Support.

»Borgerne er bekymrede for, at der - uanset hvem der vinder valget - vil komme uroligheder, hvis taberen ikke accepterer valget.

»Der er også bekymring for, at det ved valget ikke bliver afgjort, hvem der skal være præsident. Og at der derfor skal holdes omvalg,« siger Natasja Vestmø.

Sådan gik det ved præsidentvalget i 2008, hvor valgkampen var præget af vold og forfølgelse. Og det husker især de lidt ældre zimbabwere.

»Men vi får at vide fra de politiske partier, at det vil blive en fredelig proces.«

Én ting er, at Zimbabwe har inviteret internationale valgobservatører til landet. Men landets valgkommissionen har også delt data med observatørerne og givet dem fri adgang til politiske møder.

»Og hos befolkningen har vi set en ændring ved, at der er mere åbenhed om politik. Der er også mulighed for, at borgerne selv kan arrangere politiske møder for at høre politikernes budskaber. Det har ikke været muligt ved de tidligere valg,« siger Natasja Vestmø.

/ritzau/

Cambodjas regeringsparti hævder at have vundet stort

Phnom Penh. Cambodjas regeringsparti oplyser tidligt mandag morgen lokal tid, at det har vundet en jordskredssejr ved søndagens parlamentsvalg.

Det var ventet, at Cambodjas Folkeparti (CPP) ville vinde stort, eftersom der ingen reel udfordrer var til landets mangeårige premierminister, Hun Sen.

Allerede søndag aften oplyste en talsmand for CPP, at partiet forventede at vinde flere end 100 pladser i parlamentet, som har 125 pladser i alt.

»CPP vil vinde mere end 80 procent af stemmerne.«

»Dette er en stor sejr for os,« sagde talsmand Sok Eysan.

Den 65-årige Hun Sen ser ud til at kunne sikre sig yderligere en periode på fem år som premierminister i Cambodja. Manan Vatsyayana/Ritzau Scanpix

Den 65-årige Hun Sen, der har fået kritik for at slå hårdt ned på oppositionen og lukke kritiske medier, ser dermed ud til at kunne sikre sig yderligere en periode på fem år.

Det eneste oppositionsparti, der var stort nok til at kunne udfordre Hun Sen og hans folkeparti, blev opløst af landets højesteret sidste år.

Oppositionslederen fra det opløste parti, Cambodjansk Nationalt Redningsparti (CNRP), Sam Rainsy, havde fra sit eksil i Frankrig opfordret sine støtter til at boykotte valget.

Menneskeretsgrupper i både ind- og udland samt en række vestlige regeringer havde på forhånd konkluderet, at valget ikke ville blive hverken frit eller fair. Især fordi CNRP var udelukket fra at deltage.

Hun Sen, der var kommandør i de berygtede Røde Khmerer i 1970'erne, har siddet tungt på magten i Cambodia i 33 år. Det gør ham til verdens længst siddende premierminister.

Da han for tre år siden markerede sine 30 år ved magten, kritiserede Human Rights Watch ham for at benytte "politisk vold, undertrykkelse og korruption for at blive ved magten".

/ritzau/AFP

Politiet i Peru anholder 11 topfolk i korruptionsskandale

​Lima. Politiet i Peru har anholdt 11 personer i forbindelse med en større korruptionsskandale, der har udløst flere demonstrationer i landet.

Det oplyser Perus indenrigsministerium.

Flere end 400 politibetjente deltog i anholdelserne tidligt søndag morgen. Blandt de anholdte er flere advokater, forretningsfolk og højtstående bureaukrater.

Korruptionssagen i Peru har vokset sig større, efter at den tidligere højesteretsdommer Walter Rios blev anholdt den 15. juli. Han er anklaget for at have givet strafrabat til kriminelle i bytte for betaling eller andre tjenester.

Perus præsident Martin Vizcarra, har annonceret, at der skal holdes en folkeafstemning, som kan ændre hele det juridiske og politiske system i landet. Guadalupe Pardo/arkiv/Reuters

Myndighederne mener, at Walter Rios har været lederen af korruptionsnetværket. Mange højtstående politikere og advokater er angiveligt indblandet i sagen.

Lørdag annoncerede præsident Martin Vizcarra, at der skal holdes en folkeafstemning, som kan ændre hele det juridiske og politiske system i Peru.

Reformerne vil blandt andet omfatte en ændring af valgprocessen og ændringer i processen med at udnævne dommere og offentlige anklagere.

Korruptionsskandalen i Peru brød ud for en måned siden, da et lokalt medie offentliggjorde lydoptagelser, hvor man kan høre dommere og andre koordinere hemmelige aftaler.

/ritzau/dpa