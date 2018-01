YouTubestjerne i USA undskylder til millioner for video

En amerikansk YouTube-stjerne har udløst en byge af kritik, efter at han sendte optagelser af liget af en formodet selvmorder i Japan ud til sine 15 millioner følgere.

Den kritiserede video viser ifølge BBC Logan Paul og venner i Aokigaharaskoven ved foden af bjerget Fuji, som er berygtet for at være et sted, hvor mange har begået selvmord.

Gruppen på filmen, der ville optage den »hjemsøgte« skov, kommer forbi et lig, hvilket chokerer deltagerne. Men de kommer også med forskellige morsomme bemærkninger og forsøg på vittigheder.

Der bliver vist flere næroptagelser af liget. Et medlem af gruppen siger, at han føler sig utilpas, hvortil Paul siger: »Hvad - har du aldrig stået ved siden af en død mand før?«.

Den afdødes identitet kendes ikke.

I en række onlinekommentarer bliver videoen kaldt »respektløs« og »frastødende«.

Videoen blev uploadet søndag, og den blev set af omkring seks millioner, før den blev fjernet, oplyser BBC.

Logan Paul har efterfølgende sendt en undskyldning til sine mange følgere.

Han skriver på Twitter, at han blev ført på vildspor af »forskrækkelse og ærefrygt«.

Japan har en af de højeste selvmordsrater blandt verdens rige lande.

Antallet af selvmord om året ved Fuji bliver ikke offentliggjort.

I området omkring bjerget er der opsat skilte, som indtrængende opfordrer folk til at søge psykiatrisk hjælp frem for at tage deres eget liv.

Den 15 minutter lange video er en del af en serie af videoer fra Japan, hvor den amerikanske blogger er på rundrejse med sine venner.

/ritzau/