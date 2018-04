Yes sir - Mark Zuckerberg stiller i jakkesæt i Kongressen

Selv om han er verdenskendt for at have en "uniform", der blot består af cowboybukser, kondisko og en stram grå T-shirt, så vil Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, være iført et jakkesæt, når han tirsdag og onsdag aflægger vidneudsagn i Kongressen.

Den 33-årige milliardær er ikke helt fremmed over for jakkesæt. I 2009 havde han slips på hver dag, fordi han havde defineret det som en af sine personlige udfordringer det år.

Det var i en periode, hvor USA's økonomi var i dyb recession, og Facebook var endnu ikke en profitabel virksomhed.

»Selskabet skulle stadig overbevise om, at Facebook havde en god forretningsmodel,« har Zuckerberg skrevet om perioden på Facebook i januar.

Han har også været iført jakkesæt ved møder med ledere fra store lande som Kina og ved et møde med USA's tidligere præsident Barack Obama.

»Det var et seriøst år, og jeg bar slips hver dag for at minde mig selv om det.«

Jakkesættet opfattes som et ydre signal om, at Zuckerberg tager sit vidneudsagn i Kongressen alvorligt, men krisen for Facebook er alvorlig og ventes at belaste det sociale medier i længere tid.

»Det står klart nu, at vi ikke gjorde nok for at forhindre, at disse værktøjer blev brugt til at skade. Det var min fejl, og jeg undskylder. Jeg startede Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker,« sagde Zuckerberg mandag.

Det fremgår også, at Facebooks nye store investeringer i sikkerhed vil påvirke selskabets rentabilitet fremover.

Det sociale medie kom ud i et stormvejr, da det for nylig blev afsløret, at det er lykkedes analyseselskabet Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler på det sociale medie.

/ritzau/