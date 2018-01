Wozniacki gør vildt comeback, Donald Trump er i fin form og USA opruster mod Nordkorea

Caroline Wozniacki overlevede to matchbolde, da hun i et højdramatisk opgør tidligt onsdag morgen dansk tid formåede at spille sig videre til tredje runde ved grand slam-turneringen Australian Open.

Wozniacki vandt i tre sæt, 3-6, 6-2, 7-5, over den useedede, 21-årige kroat Jana Fett efter et helt vildt comeback i tredje og afgørende sæt.

I opgøret virkede Wozniacki slet ikke til at være klar fra start. Første parti blev således tabt klart og lynhurtigt, til trods for at danskeren lagde ud med at serve.

I næste parti lykkedes det for Wozniacki at bryde tilbage, men det var en af få succesoplevelser i et skidt første sæt, der blev tabt klart 3-6.

Sættet var generelt præget af en række ukarakteristiske fejl fra Wozniacki, der blandt andet sendte et par lette forhåndsslag ud af banen.

Andet sæt startede også nervøst for danskeren.

Her sendte Wozniacki blandt andet en smash langt ud af banen. Et slag, som danskeren ellers plejer at have særdeles godt styr på.

Hun tabte første parti, inden hun servede sig på 1-1 i andet.

En situation i andet parti, hvor Wozniacki ikke fik lov til at kalde en challenge, virkede til at blive et lille vendepunkt for den 27-årige dansker.

Her kom hun i diskussion med kampens dommer ved stillingen 30-30.

»Det er derfor, du er her. Ellers kunne vi bare klare det her selv,« sagde hun til dommeren, da hun ønskede at kalde en challenge.

Det fik hun ikke lov til, men i stedet vandt hun på fornem vis næste bold.

Hun endte med at bryde til 2-1, og herefter kørte hun sikkert sættet hjem.

Efter det overbevisende andet sæt virkede danskeren til at kunne cruise sig til sejr i tredje sæt. Så let gik det dog på ingen måde.

Tredje sæt blev et helt utroligt drama, hvor Jana Fett kom foran 5-1 og havde to matchbolde. Wozniacki formåede dog at overleve matchboldene og indledte på den måde et vildt comeback.

Danskeren reducerede til 2-5 og vandt også resten af sættets partier.

Dermed sikrede Wozniacki sig videre adgang til tredje runde til trods for at have været helt nede i sækken mod den upåagtede kroat.

/ritzau/

Trumps helbred er strålende, siger læge i Det Hvide Hus

»Præsidenten har en masse energi og stamina, siger præsident Donald Trumps læge,« Ronny Jackson.

Washington. Lægen i Det Hvide Hus siger efter en helbredsundersøgelse af præsident Donald Trump, at den amerikanske leder formentligt vil forblive sund og rask i resten af sin embedsperiode.

»Præsidentens helbred er i det store hele fremragende,« siger lægen Ronny Jackson, der er tilknyttet den amerikanske flåde.

Undersøgelsen af Trump blev foretaget fredag på militærhospitalet Walter Reeds i USA's hovedstad, Washington.

Allerede fredag sagde Ronny Jackson, at præsidentens »helbred er fremragende. Men nu har lægen altså offentliggjort flere detaljer.

»Præsidenten ville nyde godt af en mindre fedtholdig kost og mere motion,« lyder det blandt andet fra den amerikanske læge.

Han fremhæver, at Trumps hjerte er sundt, efter at han livet i gennem har afholdt sig fra tobak og alkohol.

»Præsidenten har en masse energi og stamina,« siger Ronny Jackson.

Han roser i øvrigt også Trumps arveanlæg.

»Præsidenten har utroligt gode gener,« lyder det fra lægen.

Han siger, at præsidenten, som er 190 centimer høj, vejer godt 108 kilo.

Det giver et BMI på 29,9, hvilket placerer præsidenten i kategorien overvægtig. Folk med en BMI på 30 eller mere hører til i fedmekategorien.

Anbefalingen fra lægen lyder, at Trump bør tabe cirka 4-7 kilo det næste år.

Trumps blodtryk er på 122 over 74, mens hans totalte kolesteroltal er på 223, hvilket er højere end anbefalet af lægerne.

Den mentale del af helbredsundersøgelsen klarede præsidenten fint.

»Han er skarp. Han er meget veltalende, når han taler med mig. Jeg har ikke bemærket, at han skulle gentage sig selv. Jeg har absolut ingen grund til at tro, at han har nogen problemer med sin tankeproces,« lyder det.

Trump var 70 år, da han blev indsat som præsident, hvormed han var den hidtil ældste, som er blevet indsat i nationens højeste embede.

»Trump er sund og rask. Han vil efter alt at dømme forblive sund og rask i resten af sin præsidentperiode,« fastslår Ronny Jackson.

/ritzau/AP

USA og allierede vil øge kontrollen med skibe ud for Nordkorea

For at sikre at Nordkorea ikke bryder sanktioner med ulovlig skibshandel, vil USA og 19 andre øge kontrollen.

Vancouver. USA og udenrigsministrene fra 19 allierede lande, heriblandt Danmark, er på et møde i canadiske Vancouver tirsdag blevet enige om strengere kontrol af farvandet ud for Nordkorea.

Det oplyser den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson.

Tiltaget skal øge kontrollen med skibe, der driver ulovlig handel med Nordkorea trods sanktioner.

Rex Tillerson mødtes i Vancouver med 19 lande, der kæmpede på amerikansk side under Koreakrigen. Det sker for at »lægge maksimalt pres« på Nordkorea og sikre, at landet ikke bryder sanktionerne mod sig.

Tillerson siger, at de i alt 20 ligesindede lande har en fælles besked til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un:

»Vi vil ikke acceptere et atombevæbnet Nordkorea.«

Den amerikanske udenrigsminister opfordrer især Kina og Rusland, som ikke var inviteret med til mødet, til at implementere FN's sanktioner mod Nordkorea som følge af landets missiltest.

Styret i Pyongyang erklærede for nylig, at dets atommissiler nu kan ramme USA.

»Vi må erkende, at truslen fra Nordkorea vokser. Og hvis Nordkorea vælger ikke at diskutere og forhandle, så vælger de selv en anden mulighed,« siger han med henvisning til militær indgriben.

Tillerson bemærker også, at de nordkoreanske missiltest udgør en trussel mod civil flytrafik.

USA's udenrigsminister understreger desuden, at presset på Nordkorea fortsætter, indtil landet tager afgørende skridt mod at opgive sit atomvåbenprogram.

Det var den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, og Rex Tillerson, som havde indkaldt til mødet i Vancouver.

Syd- og Nordkorea mødtes for nylig overraskende i den demilitariserede zone i Panmunjon mellem de to lande. Her aftalte de, at Nordkorea deltager ved vinter-OL i Sydkorea. Desuden har de genåbnet den varme telefonlinje mellem de to regeringer.

Efter tirsdagens møde i Vancouver siger Sydkoreas udenrigsminister, Kang Kyung-wha, at samtalen med Nordkorea "er et vigtigt skridt i retning mod genoprettelse af de koreanske relationer".

Japans udenrigsminister, Taro Kono, er til gengæld mere kontant i sin udmelding og konkluderer, at "Nordkorea blot ønsker at købe sig tid, så det kan fortsætte med at udvikle dets atom- og missilprogrammer".

I december blev sanktionerne mod Nordkorea skærpet for at begrænse landets adgang til raffinerede olieprodukter, råolie og industrivarer.

/ritzau/AP