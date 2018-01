Wikileaks-stifter Assange har fået statsborgerskab i Ecuador

Ecuador har tildelt Wikileaks-stifter Julian Assange statsborgerskab i december sidste år.

Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Julian Assange befinder sig på landets ambassade i den britiske hovedstad, London. Her har han siddet siden sommeren 2012, hvor han fik asyl.

Der opholder han sig af frygt for at blive udleveret til USA i forbindelse med WikiLeaks' læk af hundredtusindvis af dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Oprindeligt blev Wikileaks-stifteren ønsket udleveret til Sverige efter anklager om en voldtægt.

Assange frygtede, at Sverige ville udlevere ham til USA, og han har derfor nægtet at forlade ambassaden af frygt for at blive anholdt.

De svenske myndigheder droppede sidste år sagen mod ham, men han risikerer at blive anholdt i Storbritannien for at have overtrådt betingelserne for kaution i 2012.

Storbritannien har tidligere afvist en anmodning om at tildele Julian Assange diplomatisk status og dermed frit lejde til at rejse til Ecuador.

»Ecuador ved, at vejen til at løse dette problem er, at Julian Assange forlader ambassaden og møder op for en dommer,« sagde en talsmand fra de britiske myndigheder ifølge Reuters, da ansøgningen blev afvist.