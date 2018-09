Watergate-journalists nye bog: Trumps folk stjal papirer fra hans skrivebord for at »beskytte landet«

Eksplosiv bog fra Watergate-journalisten Bob Woodward beskriver, hvordan Trumps folk har begået et »administrativt statskup« ved at stjæle dokumenter fra præsidentens skrivebord og skjule dem. Men også hvordan Trumps stabschef er ved at gå op i limningen over præsidenten: »Vi er i »'Crazytown'«.