Vulkanolog: Hawaiiansk vulkan er som en åben vandhane

Myndighederne på Hawaii var forberedt på, at vulkanen Kilauea kunne gå i udbrud når som helst.

Det siger vulkanekspert Henning Andersen, der har skrevet bøger om vulkaner, som han også holder foredrag om.

Kilauea er en af verdens mest aktive vulkaner, påpeger han.

»Den har været mere eller mindre i konstant udbrud siden 1983. Lavaen flyder ud af den konstant som en vandhane, der er åben.«

»Det er en af dem, som vi kender temmelig godt,« siger han.

De seneste dage er flere tusind indbyggere på Hawaii blevet evakueret, efter at der begyndte at flyde lava fra den mod et boligområde.

Flere end 1700 øboere er på Hawaii blevet bedt om at forlade deres hjem. 10.000 andre er blevet opfordret til at lade sig evakuere frivilligt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er sket, efter flere dage med jordskælv i det område, der hedder Puna-distriktet på den største ø i øgruppen, der udgør Hawaii.

Ifølge Henning Andersen er grunden til, at lavaen flyder, at der er opstået en sprække under vulkanen, der har skubbet til rørsystemet.

»Det betyder, at der er begyndt at strømme lava ud et sted, hvor der ellers ikke ville strømme lava ud,« siger han.

»Men beboerne i området var udmærket klar over, at det kunne ske. Det her kommer ikke som noget chok for hawaiianerne.«

Kilauea er en såkaldt hotspot-vulkan. Den er opstået som en måde, hvorpå Jorden kan komme af med sin overskudsvarme.

»Og under Hawaii er der en speciel varm strøm af magma, der udgør vulkanen,« fortæller Henning Andersen.

Myndighederne har advaret om brandvarme, flyvende sten og gasser med et højt indhold af svovl.

