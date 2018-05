Vrede over Trump-rådgivers barske ord om døende McCain

Washington. Familie og kolleger i USA's kongres reagerer med stor vrede, efter en rådgiver i Det Hvide Hus har affejet den kræftsyge senator John McCain.

Hans mening om en mulig kommende CIA-chef spiller ikke nogen rolle, fordi "han dør alligevel snart", rapporterer flere amerikanske medier.

Det er to personer, som var til stede, da ordene faldt i Det Hvide Hus, der bekræfter optrinet over for nyhedsbureauet AP.

De blev udtalt af præsidentens rådgiver Kelly Sadler under et stabsmøde.

Republikaneren McCain, der har en uhelbredelig kræftsygdom i hjernen, var som ung under Vietnam-krigen krigsfange i flere år. Her blev han udsat for tortur.

Han er kritisk over for Gina Haspel, der er nomineret til posten som chef for CIA. Hun var operativ leder i CIA efter terrorangrebet mod USA 11. september, hvor regeringen tillod tortur.

Ifølge AP har Det Hvide Hus ikke anfægtet, at rådgiveren Sadlers ord faldt, som det er blevet refereret. Hverken præsident Donald Trump eller Det Hvide Hus har undskyldt.

Til CNN siger en embedsmand i Det Hvide Hus, at Sadler mente det som en joke.

Tidligere vicepræsident Joe Biden siger, at "anstændigheden har nået bunden i denne regering".

Han kalder McCain en helt, og "han fortjener bedre, så meget bedre".

- Jeg er målløs og med en følelse af skræk over for de ufølsomme, dumme og modbydelige bemærkninger fra en rådgiver i Det Hvide Hus, lyder det fra demokraten Sheila Jackson Lee.

Republikaneren Walter Jones kalder de famøse ord om McCain for "oprørende og uacceptable".

McCain har længe været en af Trumps hårdeste kritikere.

Hans datter Meghan McCain er konservativ kommentator på tv-stationen ABC's morgenprogram, og her undrer hun sig ifølge nyhedsbureauet AFP over, hvorfor rådgiveren Sadler ikke allerede er blevet fyret.

I modsætning til McCain, så vil "ingen huske dig", mener datteren.

/ritzau/