Vrede efter frifindelse: »De var så brutale, at jeg har fået min menstruation en uge for tidligt«

To rugbystjerner blev frifundet for voldtægt af en ung studerende, og de havde sikkert håbet, at det var det. Men det er gået anderledes. Frifindelsen er blevet til en rasende bevægelse mod »kvindehad« i Nordirland og Irland. »I believe her,« lyder det i gaderne og på Twitter.