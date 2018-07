Voldsomme skovbrande skaber politisk røre i Sverige

Stockholm. De mange skovbrande, der har hærget i Sverige den seneste tid, skaber nu politisk røre i landet.

Alliancen for Sverige, der består af fire centrum-højrepartier i oppositionen, kritiserer regeringens håndtering af brandene.

Centerpartiet, som er et af de fire partier i oppositionsalliancen, kræver, at Sveriges justitsminister og forsvarsminister indkaldes til et ekstraordinært møde i den svenske forsvarskomité.

Ifølge partiets forsvarsordfører, Daniel Bäckström, står hele alliancen sammen om kritikken.

- Sverige er i en krisesituation, det er meget bekymrende. Jeg har ikke oplevet særlig mange kommentarer fra regeringen, så det er på sin plads, at forsvarsudvalget mødes, især når vejrprognoserne fortsat viser høj varme, siger han.

Kristdemokraterna, som også er en del af alliancen, vil have slukningen af skovbrandene op til debat i rigsdagen.

- 70 procent af Sverige består af skove. Men vi har ikke vores eget brandfly, helikopterbehovet er akut, og der er ingen koordinering af statens helikoptere, siger Mikael Oscarsson fra Kristdemokraterna.

- Med den fortsatte varme kan de værste brande stadig ligge foran os. Spørgsmålet er så vigtigt, at det kræver en offentlig debat i rigsdagen, siger han.

Over 40 skovbrande hærger stadig i landet og giver fortsat anledning til nye evakueringer.

De svenske myndigheder har ikke haft ressourcerne til at klare brandslukningsarbejdet alene, hvorfor Sverige tirsdag måtte bede EU om hjælp.

22 danske brandmænd tager torsdag til Sverige for at hjælpe de svenske myndigheder med at bekæmpe de omfattende skovbrande.

De vil medbringe komplet slukningsudstyr, køretøjer, uniformer og øvrigt udstyr.

Derudover er både norske brandmænd og italienske brandfly trådt til for at hjælpe svenskerne med at komme flammerne til livs.

/ritzau/TT