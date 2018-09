Voldsom nat i Stockholm: Skyderi, overfald og en helikopter i luften

Denne artikel er blevet ændret grundet en forkert oversættelse af det svenske ord »misshandlad,« som betyder »overfaldet.«

Ifølge svenske medier har flere personer sent onsdag aften jagtet hinanden gennem centrum af Bagarmossen i den sydøstlige del af det centrale Stockholm. Jagten har resulteret i, at to mænd er blevet skudt i benet, og en mand er blevet overfaldet. Alle er i alderen 20-25 år. De tre tilskadekomne blev i løbet af natten bragt til sygehuset.

Omkring klokken 23 onsdag modtog politiet flere anmeldelser om skud. Klokken 1 natten til torsdag bekræftede svensk politi, at to mænd er blevet skudt i benet, og en tredje mand er blevet overfaldet.

Ifølge Expressen modtog politiet forskellige forklaringer, da anmeldelserne løb ind, og antallet af involverede har varieret fra mellem fem og ti personer. Kort efter klokken 4 natten til torsdag bekræftede politiet, at de havde anholdt syv personer i forbindelse med opgøret.

Politiet var, fra anmeldelserne indløb, til stede i området og forsøgte at danne sig et overblik over opgøret. Aftonbladet beskrev onsdag kort før midnat, at en af de implicerede var flygtet på en knallert, og politikommissær Mikael Pettersson udtaler til Aftonbladet, at flere også havde taget flugten på løbeben.

»Vi har anholdt syv personer i sagen. Vi afholder forhør og gennemfører tekniske undersøgelser,« siger Per Fahlström, talsmand for Stockholms politi, ifølge Expressen.

Hvad de syv personer helt konkret er mistænkt for, vil politiet ikke oplyse om på nuværende tidspunkt.

Råb og skrig

Præcis 23.12 modtog svensk politi den første alarm, og efterfølgende berettede flere personer i området omkring Bagarmossen om, at de havde hørt lyde, der lød som skud.

»Vi modtog flere opkald fra beboere i området, der hørte smæld og folk, som råbte og skreg,« siger Mikael Pettersson fra Stockholms politi.

Ifølge Ritzau har Stockholms politi ikke et klart overblik over, hvor mange personer der har været indblandet i opgøret.