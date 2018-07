Voldsbølgen fortsætter i Malmø: Endnu en ung mand dræbt af skud - fire mænd eftersøges

Endnu en mand er død efter ny skudepisode i Malmø

En mand i 20'erne er død, efter at han mandag aften er blevet skudt i Malmø. Det oplyser svensk politi ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Flere personer er blevet indkaldt til afhøring, men ingen er anholdt, ligesom der endnu ikke er nogle mistænkte, fortæller Calle Persson, som er talsperson for politiet, til TT.

Politiet modtog anmeldelser fra flere personer, som hørte skud i bydelen Rosengård i Malmø omkring klokken 21.15.

Da politiet ankom til gerningsstedet kort efter, lå en mand, der var ramt af skud, på fortovet. Han døde på stedet.

Området er blevet afspærret, så politiet kan foretage tekniske undersøgelser. Gerningsstedet vil efterfølgende blive gennemsøgt af politihunde.

Et stort antal vidner er blevet afhørt af politiet, som også har modtaget mange henvendelser og tips om hændelsen.

Politiet eftersøger nu fire mænd, som vidner har set forlade gerningsstedet på to knallerter, skriver den svenske avis Aftonbladet.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har tidligere på måneden indkaldt landets politi til drøftelser om, hvad der skal gøres for at få stoppet de mange skyderier, der har hærget Sveriges største byer de seneste måneder.

- Flere ressourcer, andre typer ressourcer. Vi er fast besluttede på, at de her bander skal knækkes, sagde Stefan Löfven.

Særligt et skyderi i Malmø i juni vakte opsigt, da tre personer blev dræbt, mens tre andre blev såret. Malmø lægger jævnligt grund til skyderier, men det er sjældent, at flere mister livet på én gang.

Som svar på, hvorfor Malmø ofte oplever skyderier, har svensk politi meldt ud, at blandt andet skyldes, at byen i Skåne har et "stort kriminelt arbejdsfelt" i nærheden af Danmark, Tyskland og Polen, og det "spiller sikkert en rolle".

/ritzau/

Pussy Riot-medlemmer skal 15 dage i fængsel for VM-protest

Fire medlemmer af den russiske protestgruppe Pussy Riot er blevet idømt 15 dages fængsel for at have stormet banen under VM-finalen i fodbold i Moskva søndag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Medlemmerne er dømt for at overtræde tilskuerregler. De er også udelukket fra at kunne deltage i sportsbegivenheder de næste tre år.

Gruppen løb på banen 12 minutter inde i anden halvleg af VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien. Det afbrød finalen kort, inden de blev hevet væk af vagter og anholdt af politiet.

De fire baneløbere bar gammeldags politiuniformer, da de løb mod banen. Tre nåede ind på banen, mens en fjerde blev stoppet på vej ind.

Et af medlemmerne nåede at lave en "high five" med den franske angriber Kylian Mbappe.

Afbrydelsen af VM-finalen var det første tydelige sikkerhedskollaps i den fem uger lange fodboldturnering, hvor Rusland er blevet rost for organiseringen.

Pussy Riot skrev efterfølgende på de sociale medier, at gruppen tager skylden for baneløbet, der var en protest mod det politiske styre i Rusland.

Pussy Riot-medlemmet Olga Kuratjjova fortalte til nyhedsbureauet Reuters, at hun var en af dem, som løb ind på banen og blev taget med på politistationen. Hun kunne ifølge nyhedsbureauet ikke sige mere, da politiet ville tage mobilen fra hende.

Performance-kollektivet blev verdensberømt i 2012, da tre af medlemmerne blev dømt til to år i straffelejr for en happening i en ortodoks kirke i Moskva. Det var ment som en protest mod præsident Vladimir Putin og hans styre.

Pussy Riot gennemførte også en happening under vinter-OL i den russiske by Sotji i 2014. Det betød, at medlemmet Lusine Djanjan mistede sit job som lektor på universitetet i Krasnodar, har hun tidligere fortalt.

/ritzau/

Menneskelig fejl var skyld i flystyrt med 112 døde i Cuba

Brandfolk arbejdede med at slukke branden i flyet, der styrtede ned uden for Havana kort efter start.

Det var en menneskelig fejl, der fik et 39 år gammelt fly til at styrte ned i Cuba i maj. Det oplyser det mexicanske selskab, der ejer flyet, mandag.

112 mennesker blev dræbt i flystyrtet. Kun en person overlevede.

Det gør flystyrtet til det værste i Cuba i næsten 30 år.

De sorte bokse fra flyet indeholder optagelser af besætningens kommunikation fra cockpittet samt oplysninger om flyets fart, kurs, højde og deslige.

Oplysninger fra boksene afslører, at kaptajnens take-off var for stejl, og at det fik flyet til at styrte ned.

Flyselskabet "påtager sig det fulde ansvar for ofrene for denne tragiske ulykke", skriver selskabet på Twitter.

Flyet var på en indenrigsflyvning fra Havana til den østlige by Holguin.

De fleste af de ombordværende var cubanere. Der var dog mindst fem udlændinge om bord - deriblandt to argentinere.

Flyet og dets besætning var kort før ulykken blevet leaset af Cubas nationale luftfartsselskab, Cubana de Aviación, der ejes af det mexicanske selskab Aerolines Damojh.

Det 39 år gamle passagerfly blev i maj 2017 forment adgang til landet Guyana i Sydamerikas luftrum. Forbuddet skyldtes, at flyets besætning i strid med sikkerhedsreglerne tillod at overlæsse flyet med bagage på ture til Cuba.

Efterfølgende anbefalede myndighederne, at Cubana de Aviación ophørte med at lease fly og besætning fra selskabet.

Få dage efter ulykken meddelte Mexicos myndighed for civil luftfart, at den midlertidigt havde suspenderet selskabet Aerolines Damojh.

Luftfartsmyndigheden begrundede suspenderingen med, at den ville være sikker på, at Damojh overholdt reglerne og samtidig indsamlede informationer, der kunne bidrage til at opklare årsagen til styrtet.

Ansvaret for at vedligeholde Boeing 737-maskinen lå udelukkende hos det mexicanske selskab.

/ritzau/AFP

Peru erklærer undtagelsestilstand på grænsen til Colombia

Peru erklærer undtagelsestilstand på grænsen til Colombia i 60 dage. Det sker for at garantere sikkerhed i regionen, der kæmper med høj narkokriminalitet. Det oplyser Perus præsident, 55-årige Martín Vizcarra, mandag.

- Vi er fast besluttede, vi er klar, vi har tænkt os at forsvare vores suverænitet og vores territorium, siger præsidenten.

Området, hvori der er erklæret undtagelsestilstand, er Putumayo, der munder ud i Amazonfloden.

Så længe, der er undtagelsestilstand, er det op til militæret at sørge for ro og orden i Putumayo.

Ifølge præsidenten skyldes undtagelsestilstanden især sikkerhedsproblemer med de colombianere, der krydser grænsen til Peru.

Mange af dem er nemlig narkokriminelle, som forsøger at hverve peruanske landmænd, siger præsidenten.

Narkokriminelle forsøger jævnligt at rekruttere landmænd til at dyrke planten koka, som vokser i det nordvestlige Sydamerika. Af bladene udvindes det narkotiske stof kokain.

Mandag blev flere end 50 personer arresteret i forbindelse med en aktion planlagt af politiet og militæret i Peru. Det oplyser borgmester i Putumoya, Segundo Julca. Præsidenten har givet aktionen navnet "Armegeddon".

- Flere end 50 personer er blevet anholdt, heraf er størstedelen colombianere, der er involveret i narkosmugling, siger præsidenten.

Fire laboratorier, der er blevet brugt til at fremstille kokain, blev ødelagt i forbindelse med aktionen.

Landets forsvarsminister, Jose Huerta, siger, at der er tale om den største razzia på Perus nordlige grænse.

- Vi vil forsvare vores suverænitet, vores territorium, og vi har tænkt os at anvende magt, siger Huerta.

/ritzau/Reuters

Lavaeksplosion rammer turistbåd ved Hawaii og sårer 23

This handout photograph obtained July 16, 2018, courtesy of the US Geological Survey (USGS), shows laze plumes rising where lava pours into the sea on the south margin of the fissure 8 flow of the K?lauea volcano, July 15, 2018 in Hawaii. A projectile from the Kilauea volcano in Hawaii struck a boat July 6, 2018 carrying people watching lava from the two- month-old eruption, injuring 23, the fire department said. Thirteen of them required hospitalization and the rest were treated at a harbor when the boat engaged in a "lava tour" returned to the Big Island, also known as Hawaii. The eruption has destroyed hundreds of homes since it began May 3, 2018. Kilauea is one of the world's most active volcanos and one of five on the island. / AFP PHOTO / US Geological Survey / HO / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE / MANDATORY CREDIT: "AFP PHOTO / US GEOLOGICAL SURVEY" / NO MARKETING / NO ADVERTISING CAMPAIGNS / DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

23 mennesker blev såret, da en eksplosion fra Kilauea-vulkanen på øen Big Island på Hawaii mandag sendte lava ned gennem loftet på en turistbåd. Det oplyser myndighederne på øen.

En kvinde i 20'erne kom alvorligt til skade. Kvinden har blandt andet brækket lårbensknoglen. Yderligere tre personer, der var om bord på båden, er indlagt på hospitalet.

De resterende 19 passagerer er blevet behandlet for overfladiske skader og brandsår.

Flere selskaber arrangerer bådture ud til de områder, hvor lavaen render ud i havet. Det samme var turisterne på vej ud for at se, da eksplosionen skete.

Ifølge Shane Turpin, der ejer og styrer turistbåden, der blev ramt, havde båden først observeret lavaen i vandet fra 450 meters afstand, før kaptajnen besluttede at sejle tættere på.

Turpin siger, at han end ikke nåede at opdage eksplosionen, før båden blev ramt af det flyvende lava.

- Da vi er på vej væk fra området, begynder alt omkring os pludselig at eksplodere. Det var over alt, siger bådejeren.

Myndighederne advarer bådene mod at komme for tæt på lavaen, da kombinationen af glødende varm lava og vand kan skabe giftige gasser og små glaspartikler.

Kilauea-vulkanen har været i udbrud siden maj. Det har skabt adskillige sprækker i jorden, hvorfra lavaen sprøjter op.

Udbruddet er gået ind i en ny og farlig fase, hvor store mængder brandvarm lava strømmer op af sprækker i jorden, der er opstået tæt på et beboet landområde.

Tusindvis af mennesker er blevet evakueret fra deres hjem på grund af faren fra lavafloden, der bevæger sig i et højt tempo fra Kilauea. Samtidig er niveauet af giftige svovlgasser øget voldsomt.

Siden maj er hundredvis af hjem blevet ødelagt i områderne Kapoho Beach Lots og Vacationland.

/ritzau/AP

Amnesty: Koalition fornægter civile tab i Syrien

Under de hårde kampe i den syriske by Raqqa fra juni til oktober 2017 mistede 23 civile livet. I hvert fald hvis man skal tro den USA-ledede koalition, der kæmpede mod Islamisk Stat i byen.

Men ifølge Amnesty International er tallet forkert. Langt flere civile omkom under de tusindvis af skudaffyringer og bombeangreb, der fandt sted.

Koalitionen har ikke undersøgt tabene grundigt nok, lyder kritikken.

- Allerede for et år siden offentliggjorde Amnesty rapporter om, at koalitionen ikke gjorde sig umage nok for at undgå civile tab.

- Man bombede civile boligkvarterer, og der røg masser af civile, siger juridisk konsulent i Amnesty International Claus Juul.

Amnesty har i kølvandet på militæroffensiven undersøgt tabstallene. Her var det ifølge organisationen tydeligt, at koalitionen "dræbte hundredvis og sårede tusindvis af civile" under den fire måneder lange offensiv sidste år.

I bare fire hændelser, som organisationen har undersøgt nærmere, kostede luftangreb 70 civile livet - de fleste var kvinder og børn.

Ifølge Amnesty har koalitionen ikke selv lavet undersøgelser og talt med efterladte og overlevende på landjorden efter offensiven i Raqqa. Og organisationens kritik bliver afvist.

- Problemet er, at det bliver aldrig bedre, hvis de ansvarlige ikke står ved deres handlinger. Krigens love siger, at man aldrig må tage civile tab for let.

- Gennem flere år har vi sagt, at I gør jer ikke umage nok med at undgå civile tab. Og så er koalitionens svar: Hvad snakker I om? Det er ikke rigtigt, og jeres tal er ikke til at regne med, siger Claus Juul.

Syriens Demokratiske Styrker (SDF) kæmpede sammen med den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat i Raqqa. SDF har ifølge Amnesty vist sig at have en noget anden opfattelse af konsekvenserne for de civile under offensiven.

I et brev til Amnesty har SDF peget på "mislykkede luftangreb" og fejl fra koalitionens side, som resulterede i "enorme menneskelige og materielle tab".

Ifølge Amnesty har organisationen siden begyndelsen af 2017 deltaget i adskillige møder med repræsentanter fra koalitionen og skrevet gentagne gange til embedsmænd fra forsvaret i USA, Storbritannien og Frankrig.

Men medlemmerne af koalitionen har enten ikke svaret på Amnestys forespørgsler eller har afvist organisationens konklusioner, lyder kritikken.

Amnesty udgav en rapport 5. juni om de civile tab i Syrien. På baggrund af den nye dokumentation fra organisationen har koalitionen meddelt, at den vil genåbne fire allerede lukkede sager og yderligere undersøge en ny sag.

/ritzau/