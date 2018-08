Voldelige sammenstød efter Zimbabwes valg

Protesterne i Zimbabwes hovedstad blev voldelige, da demonstranter i løbet af onsdagen samledes om at fordømme det officielle valgresultat og kalde det svindel. Bevæbnede soldater kom på gaden, og resultatet var mindst tre døde.

Mandagens valg var det første i tiden efter den mangeårige præsident Robert Mugabes epoke, og selve valghandlingen forløb stort set fredeligt. Men tilhængere af oppositionspartiet mødtes i stort tal uden for The Rainbow Towers Hotel i Harare onsdag, da de første officielle resultater for parlamentsvalget pegede på en sejr for regeringspartiet.

Politi og militær skød med skarpt for at sprede demonstranterne, men disse gav igen med sten og andet kasteskyts. Det blev anvendt tåregas, og en militær helikopter sås også over hovedstaden.

Man kan ikke tillade, at banditter skaber uorden. De er banditter, og de bør behandles som banditter. Paul Mangwana, talsmand for ZANU-PF

»Hvis det her ikke er nok, skrider vi til vold,« sagde den 20-årige aktivist Denis Chauke, der støtter oppositionens Bevægelsen for Demokratisk Forandring (MDC). »Vi vil kæmpe for vores sejr.«

Præsidentvalget afgøres i dag

Oppositionsbevægelsen har anklaget regeringspartiet ZANU-PF for at bedrive valgsvindel.

ZANU-PF har sikret sig 145 af de 210 pladser i Nationalforsamlingen, meddelte valgkommissionen onsdag. Resultatet for det samtidige præsidentvalg vil dog først blive offentliggjort i dag, men det er en duel mellem den nuværende præsident Emmerson Mnangagwa fra ZANU-PF og oppositionslederen Nelson Chamisa.

En talsmand for regeringspartiet afviste demonstranterne som »banditter« og sagde, at de havde ødelagt offentlig ejendom i hovedstaden.

Adspurgt om det var på sin plads at anvende skarp ammunition mod ubevæbnede demonstranter, sagde talsmanden Paul Mangwana, at »det er beklageligt, at det kom dertil. Men man kan ikke tillade, at banditter skaber uorden. De er banditter, og de bør behandles som banditter.«

Han fik opbakning fra højeste sted. I en erklæring, som blev læst op på de statslige medier, gav præsident Mnangagwa også oppositionens aktivister skylden for onsdagens uro.

Rashweat Mkundu, der er tidligere direktør for det uafhængige Media Institute of Southern Africa, lagde en del af skylden for urolighederne hos valgkommissionen. Han beskyldte den blandt andet for »dårlig kommunikation, som forårsagede mistillid og bidrog til de nuværende frustrationer i oppositionen.«