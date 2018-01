Vindøjet hund skal redde kunst fra insekter

Riley kan ikke se forskel på stor kunst og klatmaling. Den kunne til gengæld blive museernes nye våben i kampen mod uvelkomne gæster!

Bostons verdensberømte Museum of Fine Arts har fået en medarbejder af den usædvanlige slags: Riley er hundehvalp af racen weimaraner – også kendt som »det grå spøgelse« – med den fremragende lugtesans og sølvagtige pels.

Hunden skal opsnuse kunstædende insekter i god tid og dermed redde museets uerstattelige malerier og øvrige inventar fra ødelæggelser.

Museets nye medarbejder har stadig kun haft 12 uger på denne klode og er til daglig i kærlig familiepleje hos husets bevaringschef, Nicki Luongo. Bevaringschefen træner politihunde i sin fritid og kom ad den vej på sporet af weimaranernes omgængelige væsen og enestående færdigheder med snuden.

Insekter er på én gang nogle af kunstens mindste og største fjender. Især individer af billearten husbuk kan anrette uoprettelige skader med deres ovale udgangshuller. Også skurke af arten almindelig borebille ødelægger hvert år inventar for millioner med deres velkendte skud af »boremel«. Flere andre billearter kan endda virke helt ligeglade med den skønne kunst og forvandle ældgamle rammer af ædeltræ til en uappetitlig bunke støv.

Nogle af insekterne kan gemme deres æg i rammerne meget længe, andre bruger museumsgæsternes frakker og hatte som transportmiddel – museet i Boston har for længst passeret én million besøgende om året.

Riley skal lige have lidt erfaring med sit liv som hund og begynder så den egentlige træning om et par måneder. Men det søde naturtalent har for længst taget internettet med storm og kan allerede nu ses i lag med systematisk afsøgning af ældre billedkunst.

Han er i øvrigt ikke klodens første hund med arbejde på et museum. University of Penn­sylvanias arkæologiske museum arbejder for eksempel på udviklingen af hunde med speciale i tyvekoster: Programmet hedder noget så spion­agtigt som K-9 Artifact Finders og lader de firbenede væsner afsløre stjålne genstande i overfyldte hælercentraler.

Bostons lille weimaraner er til gengæld verdens første med speciale i kulturglade termitter med mere. Den vil stort set kun arbejde om natten fremover. Også fordi den skal bevare koncentrationen.

Forsøget følges med største interesse fra museer over hele verden.

Så hvis Riley får succes, skal der nok komme flere.