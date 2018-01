Vil Oprah være USAs næste præsident? Nu giver hun selv svaret

Nu - her to uger senere - taler hovedpersonen for første gang selv om rygterne.

I et interview med det amerikanske magasin InStyle fortæller den tidligere talkshow-vært, at hun ikke har nogle planer om at stille op som præsident.

»Jeg har altid følt mig meget tryg og sikker på, hvad jeg kan og ikke kan gøre. Og det er ikke noget, der interesserer mig. Det ligger ikke i mit dna,« forklarer hun og fortæller, at en af hendes nærmeste veninder, Gayle, på det seneste har ringet og skrevet til hende og fortalt, at kvinder i eksempelvis lufthavne har stoppet hende og sprugt, 'hvornår Oprah stiller op som præsidentkandidat'.

»Så siger hun til mig: 'Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Det vil ikke være godt for dig - det vil være godt for alle andre'. Jeg mødtes forleden med en, der sagde, vedkommende ville hjælpe mig med min kampagne. Men det er ikke noget for mig.«

Læs også Justitsministerium genskaber omstridte sms'er om Trump

Da var da Oprah Winfrey, der flere gange er blevet udråbt som en af verdens mest magtfulde kvinder, som den første sorte kvinde modtog æresprisen ved Golden Globe-uddelingen, den såkaldte Cecil B. Demille-pris, at hun holdt talen, der fik flere til at håbe, at hun vil stille op som præsident.

»I det her øjeblik er der nogle små piger, der ser med, mens jeg er den første sorte kvinde, der modtager denne pris,« sagde Winfrey blandt andet i talen og fortsatte:

»Jeg vil have, at alle piger, der ser med, skal vide: En ny dag kan ses i horisonten. Når den nye dag endelig kommer, vil det være på grund af de storslåede kvinder, og mange af dem er i rummet her i aften.«

Ved Golden Globe-uddelingen bar de mange store stjerner sort som en del af kampagnen 'Time's Up' (Tiden er inde, red.), og som en hyldest til den seneste tids afsløringer i Hollywood i kølvandet på 'MeToo'-bølgen, der startede med afsløringerne af, hvordan filmproduceren Harvey Weinstein gennem flere år har begået overgreb på kvinder i branchen.

Læs også Trump ankommer til økonomisk topmøde på sjældent besøg

Af samme grund fyldte netop 'MeToo' også i Oprah Winfreys tale.

»Jeg er især stolt af alle de kvinder, som har været så stærke og magtfulde nok til at sige noget og dele deres personlige historier. Hver og en af os i det her rum bliver hyldet på grund af de historier, vi fortæller, og i år blev vi historien,« sagde Oprah, der fik stående bifald, da hun sluttede:

»Alt for længe er kvinder ikke blevet hørt eller troet på, hvis de turde sige sandheden til mændene med magt. Men deres tid er forbi.«