Viktor Orbán vil straffe flygtningeorganisationer

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og hans nationalkonservative Fidesz-parti vil tirsdag sende en ændret version af et omstridt lovforslag til afstemning i parlamentet.

Lovforslaget vil straffe grupper, som menes at hjælpe eller finansiere ulovlig indvandring.

Det oplyser Csaba Domotor, der er tidligere udenrigsminister og nu statssekretær i den ungarske regering. Han tilføjer, at teksten vil blive fremlagt senere tirsdag.

Lovforslaget har været en del af Orbáns valgprogram. Det har centreret sig om en meget indvandringskritisk dagsorden.

Det var populært blandt vælgerne i især Ungarns yderområder, hvor Orbán sikrede sig en jordskredssejr ved valget i april.

Men det er knap så populært i resten af EU. Ungarns politik har bragt Orbán på kant med de fleste andre medlemslande.

Særligt Orbáns afvisning af at tage imod asylansøgere som led i EU's obligatoriske omfordeling har vakt harme.

Med det lovforslag, der tirsdag er ekspederet videre til Ungarns parlament i en ændret udgave, vil Orbán blandt andet kunne ramme den ungarskfødte milliardær og filantrop George Soros.

Soros støtter en række liberale projekter. Han har siden jerntæppets fald arbejdet for at fremme åbne grænser i det østlige Europa.

Det ungarske regeringspartis lovforslag er også blevet kendt som "Stop Soros-loven". Den har i februar været fremsat i en anden version i det ungarske parlament.

Orbán har anklaget Soros for at stå bag en række problemer i landet, herunder at en strøm af migranter søger mod Ungarn.

Det fik tidligere på måneden Soros til at meddele, at han nu vil flytte sin organisation for demokrati og retsstat, Open Society Foundation, fra Budapest. Den åbner i stedet i den tyske hovedstad, Berlin.

Soros begrundede flytningen med, at der foregår politisk undertrykkelse i Ungarn.

/ritzau/Reuters