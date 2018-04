Viktor Orbán kan efter valgsejr forbyde flygtningeorganisationer

Budapest. Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og hans nationalkonservative Fidesz-parti kan i maj vedtage en lov, der giver regeringen mulighed for at forbyde civile organisationer, der støtter migration og »udgør en national sikkerhedsrisiko.«

Det siger talsmand Janos Halasz for Fidez-parti ifølge det statslige nyhedsbureau MTI.

Udtalelsen kommer, dagen efter at Viktor Orbán har sikret sig endnu en periode som premierminister i Ungarn ved søndagens parlamentsvalg.

Lovforslaget har været en del af Orbáns valgprogram, der har centreret sig om en meget indvandringskritisk dagsorden.

Med lovændringen vil Orbán blandt andet kunne ramme den ungarskfødte finansmand og filantrop George Soros, der ønsker at fremme åbne grænser i det østlige Europa.

Foruden muligheden for at forbyde organisationer ønsker Fidesz-partiet også at pålægge en 25 procents skat på udenlandske donationer til civile organisationer, der støtter migration.

Lovforslaget er tidligere blevet fremlagt i det ungarske parlament i februar.

Ifølge Fidesz-talsmanden formes det nye parlament i slutningen af april, og man ønsker herefter at vedtage lovændringen som noget af det første i maj.

Ændringerne ser Fidesz-partiet ud til at kunne indføre uden problemer efter en valgsejr, hvor partiet ser ud til at have fået 133 af 199 sæder i landets parlament.

Det vil i så fald betyde, at partiet lige netop når op på to tredjedeles flertal i nationalforsamlingen. Det giver mulighed for at gennemføre lovændringer - sågar grundlovsændringer - uden støtte fra andre partier.

Orbán har også hidtil siddet med to tredjedeles flertal i ryggen og udnyttet det til at lave omstridte ændringer af landets grundlov.

Hans kritikere peger på, at Orbán har svækket domstolene og pressefriheden. Nogle går så langt som at sige, at han undergraver selve demokratiet.

/ritzau/Reuters