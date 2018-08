Vidne så biler blive brændt af: »Det her var organiseret. De ville gøre så stor skade som muligt«

»Min første tanke var, at det var planlagt,« sagde Anita Laiho mandag aften. Hun havde netop konstateret, at hendes bil var totalt udbrændt efter at være blevet antændt på parkeringspladsen ved Frölunda Torg i Göteborg, Skandinaviens største indkøbscenter.

De første alarmopkald om brændende biler indløb kort efter klokken ni mandag aften. I samtlige anmeldelser taler vidnerne om unge mennesker – mange af dem maskeret – som tændte ild i bilerne og derpå hurtigt forsvandt igen. I Frölunda i den sydlige del af Göteborg skal der have været tale om fem-seks maskerede mænd, som gik fra bil til bil og satte ild.

Men det er klart, at når så meget sker lige efter klokken 21, så kan vi ikke udelukke, at det er noget, som er sket over nettet. Ulla Breum, talskvinde for politiet

»Flertallet af brande startede i løbet af en kort tidsperiode,« sagde talskvinde Ulla Brehm fra politiet i den svenske Region Väst ud på aftenen.

»Vi hører, at der er tale om grupper af unge, som begynder med det her på flere forskellige steder på samme tidspunkt. Vi kan ikke udelukke, at der findes en forbindelse,« sagde hun.

Politiets teori er, der kan være foregået en eller anden form for samordning via sociale medier, men der er endnu ingen formodninger om, hvad der kan ligge bag de mange tilfælde af hærværk.

Ugen før skolestart

Frölunda blev værst ramt med cirka 60 ødelagte biler. Men også bydele som Hjällbo og Gårdsten blev ramt af hærværk. I Trollhättan kom det til regulære sammenstød mellem politiet og et halvt hundrede unge, som blokerede vejen og kastede sten efter politiets patruljevogne.

»Det her var organiseret. De ville gøre så stor skade som muligt. Jeg var bange. Jeg så tre-fire sortklædte fyre. En af dem kastede en molotov-cocktail mod en bil, som straks gik op i flammer. Siden hørte man et højt brag,« fortalte et vidne til avisen Expressen.

Også i Stockholm og Uppsala blev der antændt biler, og det samme gjaldt for Hälsingborg og Malmö i Skåne.

Svensk politi er dog varsomme med at komme med teorier:

»Vi har et omfattende efterforskningsarbejde foran os,« sagde Ulla Brehm. Hun oplyste, at mange har ringet til politiet, filmet og taget billeder.

»Vi ved af erfaring, at den her type brande oftere forekommer i ugen inden skolestart end i andre uger,« sagde politiets talskvinde til det svenske nyhedsbureau, TT.

»Men det er klart, at når så meget sker lige efter klokken 21, så kan vi ikke udelukke, at det er noget, som er koordineret over nettet. Vi kigger på det, men det er for tidligt at sige, at det var tilfældet,« sagde Ulla Brehm.