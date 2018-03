Vestlige energiselskaber frygter russiske hackerangreb, der kan lamme samfundet

En konflikt mellem NATO og Rusland kan begynde med noget så simpelt som at lamme elforsyningen i de vestlige lande. Det vil ikke bare få lyset til at gå ud, men også ramme køleanlæg, transportsystemer, kommunikation, vandforsyning og andre vitale dele af samfundets.

Baseret på amerikanske erfaringer med svigt i el-forsyningen som følge af voldsomt vejr er følgende scenarie sandsyndligt: Den første dag tændes der stearinlys i de små hjem, men allerede på tredjedagen har den manglende elektricitet udviklet sig til alles kamp mod alle. Supermarkeder vil blive plyndret, og røverier og drab bliver hurtigt hverdag i et samfund i dyb opløsning. Få dage senere vil der udbryde regulære krige mellem nyopståede bander, som forsøger at udfylde tomrummet i en virkelighed, hvor ordensmagten næppe vil kunne organisere sig selv og beskytte befolkningen. Lov og orden vil ophøre med at eksistere.

Det kan lyde som plottet i en Hollywood-film. Men hvis man ser på vestlige sikkerhedsfirmaer og myndigheders analyser af, hvad der tidligere er sket, når strømmen har svigtet som følge af vejrlig og naturkatastrofer, er det et sandsynligt begivenhedsforløb. Man så det for eksempel, da USA blev ramt af orkanerne Katrina og Sandy. Sandsynligheden for, at noget lignende kan ske i forbindelse med en konflikt med eksempelvis Rusland, er derfor stor.

Ifølge The New York Times har Rusland forberedt sig godt på netop disse scenarier. Russerne har allerede »prøvehacket« sig ind i vestlige energiselskabers systemer og kender dem ud og ind. De russiske hackere har plantet det, der kaldes for »digitale implantater« – sovende digitale bomber – der kan aktiveres, når hackerne ønsker det. Det er, som avisen skriver, kun et spørgsmål om at trykke på »knappen«, så går elektriciteten mange steder i Europa og i USA.

I Danmark har der ikke være tegn på, at russiske hackere i stor stil har forsøgt at hacke sig ind i danske energisystemer. Der har været forsøg på hacking, men ifølge Lars Aagaard, chef for Danske Energi, som er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber herhjemme, har det været kriminelle, der forsøgte at stjæle informationer om systemerne.

»Men den hårde virkelighed er, at det ikke er et spørgsmål, om det sker, men et spørgsmål om, hvorvidt vi er parate, når det sker,« siger Lars Aagaard, som påpeger, at det primært er elforsyningen, der er i farezonen, da den er mere digitaliseret, mens vandforsyningen som oftest arbejder analogt og derfor ikke så let kan hackes.

Jørgen Christensen, der er forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi, påpeger, at det trods alt ikke er så enkelt at hacke et lands elforsyning, som det bliver skildret i The New York Times. Systemerne i de danske energiselskaber er delt op i et administrationssystem – en »officepakke«, som han kalder det – og et egentligt driftssystem, SCADA, som det er meget svært at hacke sig ind i.

»De angreb, vi har haft, har været rettet mod »officedelen«, og det har udelukkende været med afpresning som formål,« siger Jørgen Christensen. Ifølge ham har man i Norge oplevet forsøg på at lamme dele af olieforsyningen, og derfor er landet ligesom USA meget opmærksom på risikoen. Men i Danmark er vi sluppet for de store hackerangreb i energisektoren.

Men hackertruslen opleves som meget nærværende i USA og i en række andre vestlige lande.

Ifølge det amerikanske techmedie Wired,har russiske hackere gennem de seneste år forsøgt at bryde ind i systemerne hos både atomkraftværker og andre energiforsyningsanlæg. Ikke i første omgang for at sabotere systemerne, men for at lære dem at kende, så det vil være en smal sag at ødelægge et samfunds infrastruktur og efterlade et mørkelagt Vesten i kaos.

Det er især russiske hackere, som i øjeblikket er i fokus, selv om Kina, Nordkorea og Iran heller ikke holder sig tilbage. Med de konflikter, Vesten lige nu har med Rusland med militær oprustning på begge sider, hackerangreb, fake news-kampagner og uanmeldte militære øvelser, skal der kun ét uheld til at skabe en storkonflikt, der kan munde ud i regulær krig.

Amerikanerne er meget konkrete i deres »alarm«. Russiske hackere er langt længere fremme i planlægningen af at lamme elforsyningen, end man hidtil har forestillet sig. Glem alt om »Fancy-Bear« og »Cozy-Bear«, som man mener stod bag hacking af det amerikanske præsidentvalg og Demokraternes hovedkvarters e-mail. Nu skal vi frygte »Energi-Bjørnen« og »Besærker-Bjørnen«. Det er dem, der skaber, hvad man i nordisk mytologi kalder ragnarok.

Ifølge amerikanske efterretningstjenester er der god grund til at frygte et russisk militært angreb, og hvis de vestlige samfund kan lammes, og det medfører en opslidende bandekrig om at skaffe sig mad og vand, vil Vesten heller ikke kunne forsvare sig mod en ydre fjende.

»Vi har nu beviser for, at russerne sidder på maskiner, der er forbundet med industriel infrastruktur, som tillader dem effektivt at slukke eller sabotere energiforsyningen«, siger Eric Chien, direktør i IT-sikkerhedsfirmaet Symantec, til The New York Times. Det er ifølge ham kun den politiske »motivation«, der mangler. Og hvis nervegiftangrebet mod to russiske statsborgere i Salisbury kan føres tilbage til den øverste ledelse i Moskva, så mangler den motivation tilsyneladende ikke længere.

Kristian Mouritzen er Berlingskes sikkerhedspolitiske medarbejder.