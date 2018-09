Vestager giver sin chef høj karakter: »Jeg kan godt lide Juncker«

Jean-Claude Juncker er kendt for at male med hele farveladen, som når han kalder Ungarns regeringschef »diktator«, eller når han uregerligt hiver hætten ned over hovedet på Grønlands landsstyreformand.

Onsdag havde den 63-årige formand for Europa-Kommissionen fundet hæmningerne frem og gemt pilfingeren væk.

Han tog fat på sit sidste arbejdsår som formand for Europa-Kommissionen med talen "Unionens tilstand" og en alvorlig mine.

Det skete i EU-Parlamentet i Strasbourg foran hele parlamentet og kommissærerne.

Juncker har været en mand, der har provokeret, og som i mange sager har delt vandene.

Den danske EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, er tilfreds med, at Juncker er en mand, man "kan mærke".

»Jeg kan godt lide Juncker. Dermed også sagt, at jeg har været glad for hans lederskab,« siger Vestager.

Junckers mandat udløber næste efterår. Han har annonceret, at han ikke ønsker at fortsætte på posten, som han overtog i 2014.

»Jeg kan godt lide hans væremåde. Han er absolut nede på jorden og passioneret omkring det, som han er optaget af.«

»Han er alt andet end en fjern hierarkisk figur. Når man ser på, hvordan nogle systemer er skruet sammen, så er det ikke en givet ting, at chefen er en, der er nede på jorden, en du kan mærke,« siger Vestager.

Der er behov »for at kunne mærke, at der er noget på spil«, mener kommissæren.

Margrethe Vestager overværede talen i plenarsalen i Europa-Parlamentet, hvor Juncker udlagde tilstanden i det europæiske samarbejde.

Hun ser et meget blandet billede for sig, når hun bliver bedt om at tage temperaturen på EU.

»Det ærgerlige er, synes jeg, at man tit overser de positive ting, der sker.«

Hun påpeger, at der aldrig har været flere mennesker i arbejde, end det er tilfældet nu, og at der er vækst i alle europæiske lande.

Tilstrømningen af migranter, som fortsat fylder meget på dagsordenen i medlemslandene, er bragt ned på noget, der ligner vågeblus, hvis man sammenligner med de kaotiske tilstande, da en million mennesker søgte tilflugt i Europa for tre år siden.

»Det ser helt anderledes ud i dag. Den grænsevagt, som vi foreslår, kan vi bygge på en, som allerede er etableret. Det er bare for at nævne ting, der ikke kun er vedtaget, men som også er gennemført,« siger Vestager.

Kommissæren peger på, at situationen efter finanskrisen for ti år siden "ikke var for køn". Men det viste sig, at "vi godt kunne løse det".

»Vi har løst virkelig mange ting de sidste 60-70 år. Det gør, at mange ting, der er foran os, som er supersvære at få styr på, kan vi faktisk også løse,« siger Vestager.

/ritzau/