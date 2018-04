Venstre: Orbáns valgsejr er et klart signal om EU-borgeres bekymring for indvandring

Når den ungarske premierminister, Viktor Orbán, efter sin storsejr ved søndagens valg kan sætte sig på et absolut flertal i parlamentet i Budapest, er der gode grunde til at frygte for retsstatens tilstand i det østeuropæiske EU-land.

Det mener Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, der udtrykker bekymring for, at Orbán med et absolut flertal i ryggen vil udvise manglende respekt for demokratiske standarder.

»Det er bekymrende. Fordi vi jo desværre har set, at han vil dreje landet i en illiberal retning og simpelthen begynde at skære endnu mere ned i forhold til pressefriheden, tredeling af magten og så videre. Det, vi ville kalde fundamentale europæiske værdier og demokratiske rettigheder. Jeg er nervøs for, om han vil gå et skridt for langt,« siger Michael Aastrup Jensen til Berlingske.

Ved søndagens valg fik Orbáns højreparti, Fidesz, 48,5 pct. af stemmerne. Med bonusmandater kan Fidesz sætte sig på flere end to tredjedele af mandaterne i parlamentet. Dermed kan Viktor Orbán uden om oppositionen gennemføre vidtrækkende forfatningsændringer.

»Vi havde alle sammen regnet med, at Orbán ville vinde. Men at han ville vinde så stort et flertal, som det ser ud til nu, er bekymrende, fordi det ser ud til, at det akkurat bliver et totredjedelsflertal, som medfører, at Orbán og Fidesz selv kan lave forfatningsændringer,« siger Aastrup Jensen.

Borgerne i Ungarn støtter op om Orban. Det er der ingen tvivl om. Derfor må vi på en eller anden mærkelig måde forsøge at gentænke vores strategi over for Ungarn, for der er tale om et land, som på grund af sin geografiske placering er vigtigt for EU. Både i forhold til Rusland, men også i forhold til flygtningesituationen. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre

I Bruxelles har EU-politikere regelmæssigt løftet pegefingeren over for Ungarn, der blandt andet er blevet truet med officielle sanktioner, beskårede EU-midler og bødestraf. Orbán har dog ikke ladet sig mærke af kritikken.

Giver valget EU anledning til at gentænke kursen over for Ungarn?

»Jeg tror ikke, det nytter noget, at der står en masse EU-ledere her til morgen i Bruxelles og siger, »I er for dumme, I burde have stemt anderledes«, for så går det bare den modsatte vej,« siger Michael Aastrup Jensen og understreger, at der er tale om et demokratisk valg i Ungarn.

»Borgerne i Ungarn støtter op om Orban. Det er der ingen tvivl om. Derfor må vi på en eller anden mærkelig måde forsøge at gentænke vores strategi over for Ungarn, for der er tale om et land, som på grund af sin geografiske placering er vigtigt for EU. Både i forhold til Rusland, men også i forhold til flygtningesituationen.«

Har EU undervurderet den folkelige modstand mod indvandring i østlige EU-medlemslande?

»Valgresultatet er en klar tilkendegivelse fra Ungarns befolkning, men også fra borgere i EU i almindelighed. Der er en stor bekymring i EU som helhed blandt borgere over de voldsomme udfordringer, vi har med migration. Det nytter ikke noget at sige, at tallet er faldet, fordi folk kan stadig se, at der er et voldsomt pres mod Europa generelt, ikke mindst fra Afrika. Det er det samme, vi ser i en række lande, blandt andet i Danmark.«

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland