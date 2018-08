Venezuelas præsident udsat for attentat med droner

I præsidentens loge stod den lille kadre, som styrer landet: en loyal general, der nu er blevet indenrigsminister, den øverste dommer i Højesteret og præsident Nicolás Maduro. De stod alle og betragtede en parade af soldater fra nationalgarden.

Maduro var til lejligheden iført guldkæde og skærf i Venezuelas tre farver og havde netop afsluttet sin tale om det emne, som ligger enhver venezuelaner mest på sinde, nemlig den luvslidte økonomi, der har bragt en stor del af befolkningen på sultens rand, tømt hospitalerne for medicin og drevet hundredtusinder i eksil.

Så lød der en eksplosion.

En general dukkede hovedet. Cilia Flores, landets førstedame, snublede og rakte ud efter højesteretsdommerens arm. Sikkerhedsfolk stimlede sammen og skærmede præsidenten med store, sorte skjolde.

Alle så de op mod himlen i frygt.

Præsident Maduro var under angreb, og regeringen skulle senere kalde det et mordforsøg. Samtidig var det så vidt vides første gang, der blev anvendt droner til et angreb på et statsoverhoved. Prøv at forestille dig det: vores militær skulle jo egentlig beskytte os, men i stedet render de rundt som hovedløse høns. Carlos Julio Rojas, aktivist

Det kaotiske optrin var det mest påfaldende udtryk for urolighederne i Venezuela siden de voldelige demonstrationer sidste sommer, som blev knust af sikkerhedsstyrkerne. Dengang blev flere end 100 dræbt, mens over 3.000 blev anholdt. Siden regeringens hårde fremfærd og genvalget af Maduro ved et valg i maj, som af mange anses for at have været præget af valgsvindel, har oppositionen i det store og hele holdt lav figur.

Dagen efter lørdagens parade meddelte landets indenrigsminister, Néstor Reverol, at »seks terrorister og lejemordere« var blevet anholdt.

Hovedløse høns

Ceremonien for nationalgarden blev vist direkte på TV, og i stedet for at gå i sort drejede kameraet ud over de forsamlede soldater og fortsatte optagelserne. I et nærbillede så man angsten slå ud i ansigtet på en ung soldat. »Lad os løbe mod højre!« var der en, der råbte.

Så lyder der endnu en eksplosion. De hundredvis af soldater, som kort forinden havde ekserceret i stram formation, forlod nu paraden og styrtede i panik rundt for at komme i sikkerhed.

TV-billede af det øjeblik, da soldaterne fra Venezuelas nationalgarde bryder deres formationer og styrter af sted for at søge i sikkerhed. Aktivisten Carlos Julio Rojas, der deltog i en mindre demonstration i nærheden, oplevede det som kvæg, der bisser.

»Jeg hørte skrig og så soldater fra nationalgarden med geværer løbe forstyrret rundt i gaderne. De skubbede endda en gammel kone, der også forsøgte at komme væk,« fortæller han. »Prøv at forestille dig det: vores militær skulle jo egentlig beskytte os, men i stedet render de rundt som hovedløse høns.«

Var det iscenesat?

Nicolás Maduro slap uskadt fra angrebet, og tonede samme aften frem på TV-skærmene for at erklære attentatet for en fiasko. Men han havde ikke noget bud på, hvem der måtte have efterstræbt ham. I stedet nøjedes han med at rase over højreorienterede kræfter i Venezuela selv og over regeringen i nabolandet Colombia uden dog at fremlægge beviser på, at de skulle være involveret.

På Twitter dukkede der efter attentatet en erklæring frem, som tilsyneladende skyldtes en gruppe officerer med en egen dagsorden. Her blev regeringen kritiseret i vage vendinger, og det fik nogle til at antage, at denne gruppe forsøgte at tage ansvaret for attentatet.

Men andre i Venezuela var hurtige til at lægge anvaret for attentatet på Maduro selv. De antydede, at regeringen selv kunne have iscenesat det for at skaffe sig et alibi for yderligere indgreb over for sine modstandere. Der var tilsyneladende ingen nævneværdige sikkerhedsforanstaltninger ved lørdagens parade, og det vakte mistanke i brede kredse.

»Tanken er den, at hvis det her var et selviscenesat angreb - vil de så bruge det som anledning til en ekstra hård fremfærd?« siger politologen Nicmer Evans, der selv har brudt med Maduros parti for siden at deltage i oppositionens kampagner.

Rygter og vilde teorier

Vidner og nyhedsjournalister fortalte efter angrebet, at der steg røg op fra en nærliggende bygning, som tilsyneladende var blevet ramt. Og mens brandmændene sagde til de tilstedeværende journalister, at der var tale om en gaseksplosion, så fortalte vidner, at ilden skyldtes en drone, som eksploderede i faldet.

»Den flyvende ting havde retning mod vejen, men så stødte den ind i bygningen,« sagde den unge ekspedient fra en nærliggende butik. Estoy más firme y decidido que nunca a seguir el rumbo de la Patria para consolidar la paz, la tranquilidad, el desarrollo y la prosperidad. Dios y el pueblo está con nosotros, estoy seguro que en Venezuela triunfará la paz. ¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/Ns3t9yLapt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5. august 2018

I mere end en time efter angrebet ventede landet, mens der kun var rygter på de sociale medier til at fylde tiden og binde øjenvidnernes udsagn sammen. Hvad var det for en eksplosion? Og havde præsidenten overlevet?

Det havde han, fastslog Jorge Rodríguez, kommunikationsministeren. Han dukkede frem på TV-skærmene lige før klokken 19 for at sige, at præsident Maduro personligt havde bedt ham om at »berolige landet.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist