Venezuelas præsident efter droneattentatforsøg: »Efterforskningen peger på ham«

Præsidentanklager efter droneattentat

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, anklager en af landets mest prominente oppositionsledere for at stå bag et formodet droneangreb mod sig.

Maduro siger tirsdag aften lokal tid til en tv-station, at afhøringerne af de seks mistænkte, der allerede er anholdt i sagen, peger på oppositionslederen Julio Borges, som lever i eksil i Colombia.

Når retfærdigheden rammer, så vil den ramme hårdt. Diosdado Cabella, leder af den lovgivende forsamling

»Flere tilkendegivelser indikerer, at Julio Borges er indblandet. Efterforskningen peger på ham,« sagde Maduro uden at give flere detaljer.

Kritikere af Maduros socialistiske regering har umiddelbart efter droneangrebet udtrykt frygt for, at præsidenten ville bruge hændelsen til at slå hårdt ned på oppositionen.

Det formodede attentatforsøg mod Maduro skete lørdag under en militær ceremoni, hvor to droner med sprængstoffer blev denoteret under en udendørs tale.

Tv-billeder viste, at præsidenten under talen pludselig kigger op mod himlen med et forskrækket udtryk. Derpå høres en eksplosion.

Seks personer er efterfølgende blevet anholdt og sigtet for landsforræderi, drabsforsøg og terrorisme.

Venezuelas magtfulde lovgivende forsamling oplyser tirsdag aften, at flere oppositionspolitikere skal stilles for retten i forbindelse med sagen.

»Når retfærdigheden rammer, så vil den ramme hårdt,« lyder det fra lederen af den lovgivende forsamling, Diosdado Cabello.

Præsident Maduro har tidligere på ugen holdt et totimers langt pressemøde, hvor han viste billeder og videoer af de mistænkte i sagen.

Her fremviste han også gennemhullede hjelme, som soldater havde på under eksplosionen. Maduro fortalte videre, at han vil fremlægge detaljeret bevismaterialer til USA og Colombia for at få landene til at samarbejde og udlevere mistænkte.

Maduro har tidligere fængslet flere af oppositionens ledere. Oppositionen beskylder ham for at have kørt Venezuela i sænk og have forårsaget den omfattende politiske og økonomiske krise, landet befinder sig i.

/ ritzau / AP

Patienterne står for skud i storpolitisk krise

Saudi-Arabien har stoppet alle medicinske behandlinger af saudiarabiske borgere, der er indlagt på hospitaler i Canada.

Det oplyser et saudiarabisk nyhedsbureau natten til onsdag dansk tid. Saudi-Arabien arbejder nu på at overflytte samtlige patienter til hospitaler uden for Canada.

Dermed ser den diplomatiske krise mellem Canada og Saudi-Arabien ikke ud til at være i nærheden af en løsning.

Striden mellem de to lande begyndte fredag, da den canadiske ambassade i Saudi-Arabien udtrykte »alvorlig bekymring« over fængslingen af adskillige aktivister i landet den seneste tid.

Heriblandt de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi.

»Vi opfordrer myndighederne i Saudi-Arabien til omgående at løslade dem og alle andre fredelige menneskerettighedsaktivister,« skrev ambassaden blandt andet på Twitter.

I sidste uge gik den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, i vælten på Twitter. (Overblikket fortsætter under tweetet)

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 2. august 2018

Svaret fra det saudiarabiske udenrigsministerium kom prompte:

»Kongeriget Saudi-Arabien vil ikke acceptere nogen form for indblanding i landets interne anliggender eller ordrer fra andre lande,« skrev ministeriet på Twitter.

Den saudiarabiske regering mener, at Canada har blandet sig »i landets interne anliggender« ved offentligt at udtrykke sin støtte til flere fængslede menneskerettighedsaktivister i Saudi-Arabien.

Det fik mandag landet til at udvise Canadas ambassadør og samtidig trække sin egen ambassadør hjem fra Canada.

Derudover har Saudi-Arabien annonceret et stop for fremtidig handel med Canada, men det er uvist, hvorvidt det vil påvirke de eksisterende handelsaftaler mellem landene.

Tirsdag oplyste Saudi-Arabien, at landet vil sende tusindvis af saudiarabiske udvekslingsstuderende ud af Canada, så de i stedet må læse i andre lande.

Og så stopper flyselskabet Saudia sine flyvninger til og fra Toronto, der er den største by i Canada.

/ ritzau / Reuters

I løbet af weekenden blev mere end 80 mennesker impliceret i mindst et halvt dusin masseskyderier rundt omkring i Chicagos i delstaten Illonois.

Chicago opruster efter masseskyderier

Hundredvis af ekstra politibetjente skal bekæmpe et voldsomt udbrud af skyderier, som plagede den amerikanske storby Chicago i weekenden.

11 personer blev skudt og dræbt, mens yderligere omkring 70 personer blev såret.

Derfor sættes der nu 400 ekstra politibetjente ind i kvartererne i den vestlige og sydlige del af byen, hvor weekendens skyderier var værst.

Derudover skal yderligere 200 betjente hjælpe til den kommende weekend, oplyser Eddie Johnson, der er politichef i Chicago.

»Vi har givet ordre til en række strategiske indsættelser for at holde vores lokalsamfund sikkert,« siger han.

»Disse ekstra indsættelser skal fremover assistere vores eksisterende mandskab.«

Ofrene for weekendens skyderier var alt fra 11 til 63 år gamle. Blandt andet blev en teenagedreng dræbt, da han søndag eftermiddag cyklede en tur, mens andre skyderier fandt sted ved en begravelse og ved en fest.

Folk har ikke nok mad. Folk kan ikke få den uddannelse, de har behov for. Folk ved ikke, hvad næste dag bringer. Disse folk har mistet håbet. Danny Davis, Kongresmedlem for Illonois

For at opruste politistyrken i Chicago er myndighederne nødsaget til at udvide nogle betjentes vagter, mens andre får annulleret fridage.

Mens politiet retter øget opmærksomhed mod særlige kvarterer, mener flere politikere, at den øgede vold i byen skyldes svigt af nogle befolkningsgrupper i Chicago, som er den tredjestørste by i USA.

»Folk har ikke nok mad. Folk kan ikke få den uddannelse, de har behov for. Folk ved ikke, hvad næste dag bringer. Disse folk har mistet håbet,« siger demokraten Danny Davis.

I 2018 har der indtil nu været 320 drab i Chicago, oplyser Chicago Sun Times, der på sin hjemmeside har en liste over samtlige dræbte.

Ifølge Chicagos borgmester, Rahm Emanuel, skyldes de mange skudepisoder for mange skydevåben i byen.

/ ritzau / AP