Venezuelas Maduro søger genvalg ved præsidentvalg i april

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, siger, at han stiller op til det kommende præsidentvalg.

Det sker, netop som Maduros allierede har besluttet at afholde valget allerede i slutningen af april. Det er måneder før, at det traditionelt bliver afholdt.

Iagttagere mener, at valget er blevet fremskudt, fordi der er uoverensstemmelser i Venezuelas opposition.

Maduro er dog glad for den fremskudte dato.

»De skulle finde den tidligste dato for at få dette overstået, så vi kan påbegyndte vores storslåede revolution,« siger Maduro foran hundredvis af tilhængere.

Præsidenten er især det seneste år blevet mødt med store demonstrationer fra utilfredse borgere i det økonomisk trængte Venezuela. Men præsidenten lader sig ikke røre af den stigende utilfredshed i visse dele af landet.

»Hvis det står til mig, så var der valg i denne uge,« siger Maduro.

Udenrigsministre fra 14 sydamerikanske lande er samlet i Chile for at diskutere situationen i Venezuela. I en erklæring siger de, at det er "umuligt" at afholde et troværdigt valg i Venezuela under de nuværende forhold.

Mexico, der også deltager ved mødet, oplyser, at landet trækker sig fra mødet i protest mod den fremrykkede valgdato.

Også i USA er der modstand mod Maduros forsøg på at blive genvalgt.

»Jeg synes ikke, det er en god idé«, siger talskvinde for udenrigsministeriet Heather Nauert.

Venezuela befinder sig lige nu i en dyb krise på grund af faldende oliepriser. En voldsom inflation og korruption har også medvirket til, at landets økonomi er i ruiner.

I 2017 var den årlige inflation på 2616 procent. Ifølge AFP forventes den at være omkring 2300 procent i 2018.

Lokale universiteter siger, at 30,2 procent af befolkningen i Venezuela kommer til at leve i fattigdom. Halvdelen af dem vil ryge i kategorien ekstrem fattigdom.