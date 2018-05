Venezuela løslader amerikaner efter to års fængsel

Washington. Den amerikanske statsborger Josh Holt, der i to år har siddet fængslet i Venezuela, er igen tilbage på amerikansk jord.

Det bekræfter den amerikanske præsident, Donald Trump, lørdag morgen på Twitter.

- Jeg ser frem til at møde Joshua Holt i Det Hvide Hus i aften. Det gode folk i Utah fejrer det, skriver Trump.

Regeringen i Venezuela har anklaget Holt for at opbevare våben og for at ville destabilisere regeringen, skriver The Washington Post.

I de to år, han nåede at sidde fængslet, kom hans sag aldrig for en dommer.

/ritzau/