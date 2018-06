Veje belagt med solceller: Måske vil du i fremtiden kunne hente din strøm fra vejen

På en eftermiddag med lavthængende smog buldrer de store tømmerbiler og tankvogne rundt i svinget neden for bakken. Kun et enkelt, spinkelt rækværk skiller dem fra en dyb kløft.

Det er under alle omstændigheder en strækning, hvor man skal holde sig vågen bag rattet, men i denne tid er den omgærdet af en særlig interesse: Landevejen er belagt med solpaneler.

»Hvis det kan holde til den her belastning, kan det bruges under alle forhold,« siger Li Wu, bestyrelsesformand i Shandong Pavenergy, som fremstiller de plastikbelagte solpaneler, der dækker vejbanen. Hvis hans produkt klarer prøven, kan det få en vigtig rolle i den grønne energisektor og i transportbranchen.

Eksperimentet er det seneste udtryk for Kinas ønske om at være med helt fremme i udviklingen af det stadig mere lukrative og strategisk vigtige marked for vedvarende energi. Landet producerer allerede tre fjerdedele af alle de solpaneler, som sælges verden over, og den kinesiske vindmølleindustri er efterhånden også blandt verdens største.

De potentielle gevinster ved en solcellevej – det vil sige en række særligt tilpassede solpaneler, som nedlægges i stedet for asfalt – er helt oplagt: Kan man producere elektricitet på veje og gader i stedet for på marker og i ørkener, kan man undlade at bruge store landområder. Den slags er særligt vigtigt i et tætbefolket land som Kina, hvor efterspørgslen efter energi er steget hastigt.

Vejene løber tværs igennem og rundt om byerne, så forbrugerne vil i givet fald kunne hente elektriciteten lige uden for døren. Det betyder, at næsten intet vil gå tabt i transmissionen, som det sker med energiparker i fjerntliggende områder. Og grunden er stort set gratis, da vi jo under alle omstændigheder har brug for veje omkring os. Desuden skal vejbanerne vedligeholdes og fornys med jævne mellemrum, så en installering af holdbare solpaner kan faktisk være med til at holde prisen på vedligeholdelse nede.

Opladning af biler fra vejen?

Solcelleveje kan også forandre køreoplevelsen. Elektriske varmestriber kan smelte den sne, som måtte falde på dem. Lysdioder i kørebanen kan udformes som oplyst skiltning, der kan dirigere bilisterne i retning af afkørsler eller advare dem om vejarbejde og andre gener på vejen.

Den slags veje er faktisk inden for rækkevidde. Priserne er faldet drastisk de senere år – ikke mindst på grund af den hastigt voksende kinesiske produktion af solpaneler, som sælges for en tiendedel af prisen for ti år siden. Det klør ligefrem i fingrene på de kinesiske vejingeniører for at komme i gang med at bygge solcelleveje, som trådløst kan oplade elektriske biler.

De førende kinesiske selskaber inden for vedvarende vejteknologi er Pavenergy og Qilu Transportation. De to selskaber arbejder sammen her i Jinan, som ligger i Shandong-provinsen. Pavenergy fremstiller solpaneler for det store og statsejede entreprenørselskab Qilu, der så tager sig af selve vejanlæggene.

Panelernes overflade er fremstillet af en kompleks polymer, som ligner plastik. Den yder en lidt større friktion end en konventionel vejbane, fortæller professor Zhang Hongchao fra Tongji-universitetet i Shanghai. Zhang har medvirket til at fremstille Pavenergys vejoverflade, og han vurderer, at friktionen kan justeres under fremstillingsprocessen, så bildækkenes vejgreb bliver omtrent det samme som på asfaltvej.

I Frankrig er man i fuld gang med forsøg med solpaneler i vejebanen – her i Tourouvre au Perche i Nordfrankrig. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA

Prisen stadig et problem

Den største vestlige rival til Pavenergy og Qilu er Colas, et fransk entreprenørselskab, som har bygget 25 eksperimentelle solcelleveje og parkeringspladser i Frankrig, Canada, Japan og USA. Det største af Colas’ anlæg, en landevej i Normandiet, er i modsætning til det kinesiske forsøg kun forsynet med solceller på halvdelen af kørebanen. Colas har været tilbageholdende med at lægge solceller direkte på motorvejsstrækninger på grund af betænkeligheder ved sikkerheden.

Professor Zhang forsikrer dog, at solcellerne i Jinan er helt sikre. Alligevel er der en lang liste over udestående problemer, som betyder, at en generel udrulning af solcelleveje nok ligger et stykke ud i fremtiden.

For det første er de ikke lige så gode til at konvertere solens energi til elektricitet som solpaneler på tage. De ligger helt fladt på jorden og er en del af tiden dækket af køretøjer, så solpaneler på vejbaner producerer kun omkring halvdelen af den elektricitet, man kan få fra lige så store paneler anbragt skråt på et tag.

Desuden er solpanelerne dyrere end asfalt. Det koster omkring 760 kroner pr. kvadratmeter at vedligeholde en asfaltvej pr årti. Til sammenligning håber Pavenergy og Colas at kunne bringe omkostningerne til solcelleveje ned på henholdsvis 2.000 og 3.000 kroner pr. kvadratmeter via masseproduktion.

Omvendt skal solpaneler på kørebanen formentlig ikke udskiftes nær så ofte som asfalt, siger professor Zhang. Og en solcellevej kan producere elektricitet for små hundrede kroner om året pr. kvadratmeter. Set over en periode på 15 år vil den derfor kunne udligne forskellen i pris i forhold til asfaltvej.

Derimod er det stadig ikke klart, om solpanelerne vil være i stand til at modstå vægten og slitagen fra de millioner af bildæk, som vil køre hen over dem. Eller om de måske vil blive stjålet. Adskillige kvadratmeter solceller forsvandt mindre end en uge efter, at de var blevet installeret i Shandong.

Om bærelag og asfalt

Der kan også være problemer med selve konstruktionen af vejene. For eksempe kan installering af solcelleveje i USA vise sig mere kompliceret.

Bortset fra broer og særlige vejstrækninger er amerikanske veje bygget med en masse asfalt, men med mindre beton under end andre steder - af vejingeniører kaldet bærelaget. Og problemet med asfalt er, at det bliver trykket en smule sammen under vægten af lastbiler.

Den blå silikone i solcellerne, som er den del af panelerne, der genererer elektricitet, kan udmærket tåle at blive udsat for en belastning på mange ton. Men de noget nær papirtynde celler knækker, hvis de bøjes, på samme måde som et tyndt lag is på havedammen.

Hvis forholdene tillader det, så ville jeg meget gerne bygge en solcellevej i USA

Dette er ikke noget problem i Kina eller for den sags skyld i størstedelen af Europa, hvor vejene bygges med et solidt bærelag under asfalten.

Og ingeniørerne og direktørerne i Shandong er ikke sådan at slå ud af kurs. De vurderer, at teknologien er klar, og de er ikke bekymrede ved udsigten til komplikationer på amerikanske landeveje.

»Hvis forholdene tillader det,« siger Qilus bestyrelsesformand, Xu Chunfu, »så ville jeg meget gerne bygge en solcellevej i USA.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist.