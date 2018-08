Vatikanet fordømmer præsters systematiske overgreb i USA

Vatikanet reagerede torsdag på en opsigtsvækkende rapport, der har afsløret, at flere end tusind børn over en periode på flere årtier har været ofre for over 300 katolske præsters overgreb i Pennsylvania i USA.

Og det er med ord som "skam og sorg", at det katolske hovedsæde betegner skandalen.

Rapporten, der blev offentliggjort torsdag, fastslår, at 301 præster har stået bag seksuelle overgreb på børn gennem de seneste 70 år.

Talsmand for Vatikanet Greg Burke udtaler i en erklæring, at den katolske kirke "må tage ved lære af fortiden". Samtidig lover han, at Vatikanet vil stille de ansvarlige til regnskab.

Rapporten fra Pennsylvania fastslår, at højt placerede kirkelige personer, både i Pennsylvania og i Vatikanet , forsøgte at dække over det omfattende misbrug.

Pave Frans er indforstået med, at "disse forbrydelser kan ryste troen og ånden" blandt den katolske kirkes tilhængere, fremgår det af erklæringen.

/ritzau/Reuters