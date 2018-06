Varsel om helbredsproblemer fra USA's ambassade i Kina

Beijing. Den amerikanske ambassade i Kina har udsendt endnu et varsel om problemer med mystiske helbredsproblemer blandt de ansatte på USA's konsulat i Guangzhou.

Advarslerne har ført til, at amerikanerne på konsulatet er blevet opfordret til at søge lægehjælp, hvis de har mærket "unormale, uforklarlige eller fysiske symptomer".

Det er anden gang på to uger, at der er kommet varsler om diffuse helbredsproblemer på den diplomatiske mission.

Flere ansatte ved konsulatet i den sydkinesiske by Guangzhou er blevet evakueret. To af de syge fortæller, at de blev dårlige efter at have hørt mærkelige lyde i de boligblokke, hvor de boede.

En specialgruppe er blevet oprettet til at efterforske sagen.

Sidste år blev 24 ansatte på USA's ambassade i Cuba sendt hjem sammen med deres familier.

Det skete, efter at de var blevet ramt af symptomer, der minder om dem, man får efter "en hjernerystelse eller en mindre hjerneskade". Sådan lød definitionen ifølge det amerikanske udenrigsministerium.

Flere frygter nu, at det er den samme sygdom, som har spredt sig til Kina.

De kinesiske myndigheder siger, at de ikke har nogen teori om, hvad sygdommen kan skyldes.

/ritzau/Reuters