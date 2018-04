Varevogn påkører menneskemængde i Tyskland - flere er dræbt

OVERBLIK: Angreb med køretøjer i Europa og USA

* 31. oktober 2017: Otte personer blev dræbt og 11 alvorligt såret, da en varevogn påkørte cyklister og fodgængere på Manhatten i New York. En 29-årig usbeker blev efterfølgende anholdt og anklaget for drab og drabsforsøg.

* 17. august 2017: 13 mennesker blev dræbt, da en varevogn påkørte fodgængere på La Rambla i Barcelona. Føreren af varevognen blev dræbt af politiet under et nyt bilangreb i byen Cambrils den efterfølgende nat.

* 19. juni 2017: En 48-årig britisk mand påkørte fodgængere foran en moské i det nordlige London. En døde og ti personer blev kvæstet. Manden blev anholdt på stedet.

* 3. juni 2017: En hvid varevogn påkørte i høj fart fodgængere på London Bridge i den britiske hovedstad, før tre gerningsmand steg ud af varevognen og overfaldt tilfældige personer med knive.

I alt døde syv ofre, mens 48 blev kvæstet. De tre gerningsmænd blev dræbt af politiet.

* 7. april 2017: En lastbil kørte ind i en menneskemængde på Drottninggatan i den centrale del af den svenske hovedstad, Stockholm.

Lastbilen bragede bagefter ind i parfumeafdelingen i varehuset Åhléns, hvor den brød i brand.

Fire personer mistede livet, og 15 blev såret ved angrebet.

En 39-årig mand fra Usbekistan blev anholdt og mistænkt for angrebet, som politiet behandlede som et terrorangreb.

* 22. marts 2017: En mand kørte en Hyundai 4x4 ind i fodgængere ved Westminster Bridge tæt ved det britiske parlament, Westminster, i London.

Han kørte ind i et hegn og forsøgte bagefter at tvinge sig adgang til parlamentet, men blev skudt og dræbt under forsøget.

Fem døde, og omkring 50 blev såret i angrebet.

Gerningsmanden var en 52-årig mand ved navn Khalid Masood.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet.

* 19. december 2016: En 40 ton tung lastbil blev kørt direkte ind i boder og gæster på et julemarked i det centrale Berlin. 12 personer blev dræbt, og op mod 50 blev såret.

En tuneser ved navn Anis Amri kørte lastbilen. Amri opholdt sig ulovligt i Tyskland, efter at han havde fået afvist sin asylsag.

Fire dage efter angrebet blev Amri skudt og dræbt af politiet i den italienske by Milano.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet.

* 14. juli 2016: En mand pløjede en lastbil gennem en menneskemængde, der var forsamlet for at se fyrværkeri på Bastille-dagen i den sydfranske by Nice.

I alt mistede 86 mennesker livet, og flere end 300 blev såret.

Det var den 31-årige tuneser Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der kørte lastbilen. Han blev skudt og dræbt af politiet.

Islamisk Stat kaldte ham en af den ekstremistiske gruppes soldater.

Kilder: Ritzau, Reuters, NTB og dpa.