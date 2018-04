Var der så alligevel aliens på Jorden engang?

En stor kultur her på kloden? Millioner af år før vor egen tid? Ideer af den slags ses ret konsekvent som vanvittig videnskab på linje med UFOer og enhjørninge.

Men selveste NASA har for få dage siden lukket op for posen og præsenteret verden for tanker i præcis den retning.

De nye toner kommer fra to af klodens højest placerede videnskabsmænd: Gavin Schmidt fra Goddard Institute for Space Studies og fysikprofessoren Adam Frank fra University of Rochester i New York.

Tanken hedder noget så fint som »den siluriske hypotese« og handler altså om Jorden flere millioner år tilbage – selv om den vist i virkeligheden er opkaldt efter et afsnit i bagmændenes favorit­serie, »Dr. Who«.

Forskerne fik publiceret deres hypotese i International Journal of Astrobiology for­leden og gav den form af et tankeeksperiment: Hvis nu den blå planet var beboet af en stor kultur for eksempelvis 60 millioner år siden, hvor skulle vi så lede efter sporene i dag?

Læs også Et af solsystemets store ikoner er begyndt at forsvinde

Svaret er på én gang spændende og en lille smule forstemmende. For de amerikanske forskere har taget afsæt i vores egen håndtering af Jorden med dens skrøbelige luft og vand. Og de stiller så med en lidt trist konklusion – nemlig at eventuelle aliens eller andre skikkelser i vores fortid nok ikke har været meget bedre.

Vi trækker vejret og lader videnskaben remse op: Klodens nuværende beboere har fyret godt og vel 520 atombomber af. De vil om kort tid have brugt klodens samlede indhold af fossile brændstoffer. Og affald fra deres gigantiske produktion af plastic findes fra Hawaii til Sydpolen og har kreeret et nyt slags mineral.

Alt sammen i løbet af bare et par århundreder og dermed uendelig kort tid i forhold til Jordens samlede alder på den ufattelige side af 4,5 milliarder år.

Jagtens spænding

Vi har endnu ikke fundet fossiler eller fantastiske bygninger fra gamle civilisationer og vil formentlig heller aldrig lykkes med det, skriver de to forskere. Men hvis de gamle jordboere opførte sig lige så selvisk, kunne de meget vel have afsat sig samme slags spor i miljøet – altså nedfald og forurenende stoffer med langt længere levetid end eksempelvis flere bjergarter.

Læs også Vulkaner kan blive plan B for kloden

Gavin Schmidt og Adam Frank er usædvanligt nok »ikke overbeviste om deres egen teori,« skriver de. At intelligent liv skulle have udviklet sig på Jorden så tidligt eller podet af en civilisation udefra, kalder de ret usandsynligt.

Selve tanken og jagten på sporene har bare været spændende nok til publikation i et af verdens vigtigste tidsskrifter på feltet og samtidig gjort opmærksom på menneskets voldsomt store indflydelse på planeten.