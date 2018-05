Valgstedsmåling: Irland vil afskaffe abortforbud

Dublin. Irland er tilsyneladende klar til at gøre op med den skrappe abortlovgivning, som landet i 35 år har haft skrevet ind i forfatningen.

Det viser en valgstedsmåling foretaget af Ipsos/MRBI for avisen The Irish Times. Målingen er offentliggjort, efter at valgstederne fredag er lukket i Irland.

I målingen lyder det, at 68 procent af irerne stemmer ja til at afskaffe et abortforbud i den irske forfatning.

Ifølge mediet er det de unge vælgere og kvinderne, der i overvældende grad har stemt for at gøre op med abortlovgivningen.

Målingen er baseret på interviews med vælgere ved valgstederne. 4000 vælgere er blevet spurgt om, hvad de stemte ved i alt 160 valgsteder fordelt rundt om i landet.

Fejlmargenen estimeres til at være +/- 1,5 procent.

Men med så stor en hældning til ja-siden, som valgstedsmålingen viser, er der ifølge The Irish Time "lille tvivl om, at hvad end det endelige resultat bliver, så vil forfatningsforbuddet mod abort, vedtaget i 1983, blive afskaffet".

Stemmerne fra valget tælles op fra klokken ni lørdag morgen lokal tid, og det forventes, at der ligger et officielt resultat klar lørdag eftermiddag.

Meningsmålingerne forud for afstemningen har tydet på et ja til at afskaffe abortforbuddet.

Men det vil være en overraskelse, hvis det endelige resultat ender med en så overbevisende sejr til ja-siden, som valgstedsmålingen lige nu indikerer.

De fleste jastemmer viser sig ikke overraskende at være afgivet i hovedstaden Dublin.

Men nej-sidens formodning om, at vælgerne på landet ville stemme næsten udelukkende til deres fordel, ser ifølge valgstedsmålingen ud til ikke at holde stik.

Foruden de unge er det især kvinderne, der har stemt for at ændre lovgivningen om abortforbuddet. Hele 70 procent af kvinderne har ifølge valgstedsmålingen stemt ja til at ændre forfatningen.

Irland, der er stærkt katolsk, har indtil nu haft en af verdens strengeste abort lovgivninger. I dag er det kun muligt at få foretaget en abort, hvis den gravides liv er i fare.

Siden 1980 er mere end 150.000 irske kvinder derfor rejst til England og Wales for at få foretaget en abort, viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

/ritzau/