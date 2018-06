Valgstederne åbner til skæbnevalg i Tyrkiet

Valgstederne i Tyrkiet er åbnet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tyrkiet går søndag til et afgørende valg, hvor der skal vælges både medlemmer af parlamentet og en præsident.

Valget vil cementere den forfatningsændring, som præsident Recep Tayyip Erdogan fik gennemført ved et snævert flertal i 2017 ved en folkeafstemning. Den giver præsidenten langt mere magt.

Vinder Erdogan, der sammen med sit parti AKP har siddet på magten i 15 år, vil han altså udvide sine allerede betydelige magtbeføjelser.

Kritikere mener, at ændringerne risikerer at undergrave demokratiet i Nato-landet og blive starten på et enmandsstyre. Erdogan har selv valgt at fremrykke valget, der ellers var planlagt til november 2019.

Erdogan kan dog forvente hård modstand ved søndagens valg.

Således har oppositionens kandidat fra det sekulære parti CHP, Muharrem Ince, fået kraftig medvind under valgkampen.

Mindst en million mennesker var mødt op til et vælgermøde i Istanbul lørdag, hvor Ince lovede at bekæmpe regeringens autoritære tilbøjeligheder.

- Hvis Erdogan vinder, så vil jeres telefoner stadig blive aflyttet. Frygten vil fortsætte med at dominere. Hvis Ince vinder, så vil domstolene blive uafhængige, sagde Ince fra talerstolen.

Næsten 60 millioner tyrkere er stemmeberettigede.

Meningsmålinger viser, at Erdogan har for lille opbakning til at vinde valget i første runde.

Han forventes dog at vinde anden runde den 8. juli, mens hans parti, AKP, risikerer at miste sit flertal i parlamentet.

